Eieiei: Nach einer schmerzhaften Angelegenheit für Reichenkirchens Kapitän Florian Scharf hilft ihm Innings Leon Nagl auf die Füße. – Foto: Christian Riedel

A-Klasse 8: Kirchascher Krisen-Kicker klettern aus dem Keller Überraschender 3:2-Sieg der KSC-Reserve in Langenpreising

Stärkste Saisonleistung: Steinkirchen im Gipfeltreffen obenauf

TSV Dorfen 2 2 BSG Taufkirchen 2 0 Das Ergebnis schmeichelte der BSG sogar noch sehr, befand TSV-Coach Thomas Ertl, der sich zwar mit der Punktausbeute zufrieden zeigte, doch an der Chancenverwertung mit seinem Team noch schwer zu arbeiten hat. Vom Start weg dominierten die Gastgeber, doch die besten Tormöglichkeiten wurden schlicht versemmelt. Zwei feine Einzelleistungen des späteren Torschützen Felix Blaha konnten seine Mitspieler nach seinen Querpässen nicht verwerten. Torlos ging’s in die Pause, dann vergrößerte sich das Chancenplus der Dorfener Reserve. Noch vor der Führung durch Ferdinand Rühl ergab sich eine vierfache Torchance, die Gästekeeper Benjamin Nieder und mehrere Taufkirchener Abwehrbeine auf der Torlinie verhinderten. Schließlich führte ein gelungener Spielzug zum 2:0-Endstand durch Blaha.

FC Lengdorf 2 1 FC Hörgersdorf 2 Nach ausgeglichenem Beginn profitierten die Gäste von einem Standard, bei dessen Ausführung die Zuordnung bei den Lengdorfern fehlte und Markus Berger nur mehr einzuschieben brauchte. Der Ausgleich gelang Alexander Stark, der eine Freistoßflanke von Daniel Leipold per Kopf versenkte. Noch vor der Pause gingen die Gäste erneut durch ein Abstaubertor von Berger in Führung. Weitere Tore gab es nicht mehr, dafür sammelten beide Teams Gelbe Karten und die Gastgeber zwei Zeitstrafen für Stefan Lechner und Tobias Baumgärtl.

SpVgg Langenpreising 2 SC Kirchasch 2 3 Der Sportliche Leiter der SpVgg, Rainer Schmidmüller, rang um Worte. Er war schockiert von der Leistung seiner Mannschaft. Mit dem Pausenpfiff gelang seinem Team durch Maximilian Hösl zwar der Führungstreffer, doch nach dem Seitenwechsel stellte die SpVgg das Fußballspielen komplett ein. Die KSC-Reserve glich nach einer Stunde durch Klaus Felske aus und legte durch Andreas Schäffler nach (65.). Dann profitierten die Gäste von einem gravierenden Torwartfehler und erhöhten durch Andreas Buß auf 3:1 (77.). Der Anschluss für die Gastgeber durch Tobias Empl kam zu spät, um der Partie noch eine Wende zu geben. So feierte der KSC überschwänglich den ersten Saisondreier.

FSV Steinkirchen 2 FC Fraunberg 0 Mit der besten Saisonleistung seiner Mannschaft, so FSV-Spielertrainer Konstantinos Papantoniou, wurde der Verfolger in Schach gehalten und die Tabellenführung souverän verteidigt. Ein von ihm ausgeführter Freistoß kam zu Ibrahim Krraki, der per Drehschuss die Führung erzielte. Den zweiten Treffer markierte Tobias Obermaier nach feiner Einzelleistung.

TSV Grüntegernbach 5 SC Moosen 2 3 Eine Partie mit Licht und Schatten beendeten die Gastgeber nach einem Arbeitssieg mit drei wichtigen Punkten. Vom Anstoß weg brachte Christian Schwarzenbeck den TSV in Front, und Niklas Bürger legte nach (22.). Einen zu kurz geratenen Rückpass erlief SC-Spieler Andreas Haindl, er erzielte so den Anschluss und nach der Pause den Ausgleichstreffer. Der TSV hatte zu diesem Zeitpunkt das Fußballspielen eingestellt, und der Sportclub ging nach feiner Einzelleistung von Johannes Koerbl erstmals in Führung (70.). Dass der TSV ins Spiel zurückfand, hat er Schwarzenbeck zu verdanken, der mit einem lupenreinen Hattrick (76./86./90.) letztlich seine Elf vor einer Blamage gegen die Moosener Reservisten rettete.