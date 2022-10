A-Klasse 7: Eichenkofener Torlawine überrollt die SG Buch/Forstern Grottenkick in Moosinning

Die ausgeglichene erste Halbzeit endete torlos. Die Gastgeber hatten eine Großchance durch Maximilian Heilmeier verpasst, der einen Querpass von Louis Limmer einschussbereit serviert bekommen, aber sein Visier zu hoch eingestellt hatte. Erding nutzte im zweiten Abschnitt ein teils schläfriges Abwehrverhalten der Eittinger und ging durch Oliver Holley in Führung. Diese baute Philipp Gref nach einem schnell vorgetragenen Konter in der 70. Minute aus. Beim dritten Gegentreffer war Eittings Keeper die Sicht versperrt, das Leder schlug nach einem verdecktem Schuss von Ludwig Scheidl ein. Die eingewechselten Eittinger Christoph Groll und Matthias Klinger vergaben noch gute Chancen.

#Eine Torlawine überrollte nach zuvor 20 ausgeglichenen Spielminuten die Gäste. Der Dosenöffner, so SpVgg-Pressesprecher Tommy Fries, war Josef Ippisch, der in den Torwinkel zur Führung traf. Dann kam der große Auftritt von Stürmer Marco Steinberg, der bis zum Pausenpfiff viermal einnetzte. Zwei feine Einzelleistungen, ein Pfostenabpraller und schließlich ein Flachschuss waren seine Ausbeute. Der Ehrentreffer gelang Gästespieler Mikali Can, ehe dann erneut Steinberg zum 6:1 traf und Lukas Ippisch mit zwei Treffern den Deckel drauf machte.

Das Ziel der Hausherren war vor der Partie klar definiert. Die drei Zähler sollten auf jeden Fall in Langengeisling bleiben. Und es ging auch gleich gut los für die Elf von FCL-Coach Sebastian Held. Dominik Stadler vollendete früh im Spiel per Drehschuss aus 18 Metern Torentfernung zur frühen Führung für den Gastgeber (12. Minute). Kurz vor der Pause nutzte Neuchings Deniz Coskun ein Elfmetergeschenk zum zwischenzeitlichen Ausgleich (42.), der allerdings nicht lange Bestand haben sollte. Sinan Ukshini traf nur vier Minuten später nach einem katastrophalen Torwartfehler zum etwas glücklichen 2:1-Pausenstand. In der zweiten Hälfte kam trotz Torchancen hüben wie drüben kein weiterer Treffer mehr dazu. FCL-Trainer Held sagte nach der Partie: „Es hat wirklich Spaß gemacht bei diesem Spitzenspiel zuzuschauen. Aufgrund unserer starken kämpferischen Leistung war es am Ende ein hochverdienter Arbeitssieg.“

FC Schwaig 2 1 SV Hörlkofen 2