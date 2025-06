A-Klasse 6: VTA Garmisch-Partenkirchen steigt trotz Sieg gegen Meister ab

Einiges los in der A-Klasse 6.

„Mit der Mannschaft hätten sie nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt“, sagt FC-Coach Markus Burkart über den Gegner, der sich mit einem 4:0-Erfolg in der A-Klasse hielt. Bei den Ammertalern lief dagegen wenig zusammen. Sie kamen nicht ins Spiel, vergaben Chancen, ihre Fehler wiederum wurden sofort bestraft, und dann auch noch an die 30 Grad am Platz. „Alles läuft gegen uns“, hält der Trainer fest. Gleichzeitig sah er eine hilfreiche Lehre für die anstehenden Relegationsduelle.

„Wenn du die Kreisklasse siehst, sind das alles gute Mannschaft. Wir brauchen perfekte Spiele, da muss vieles stimmen.“ Das Ergebnis beunruhigt ihn nicht weiter, zumal es zu hoch ausfiel. Für Burkart war wichtiger, dass etwa Florian Kraus und Jonas Bauer eine gute Leistung zeigten.