Ein Hingucker war das turbulente Landkreis-interne Duell zwischen Bruck (in Grün Antonios Bellos) und der Zornedinger Kreisliga-Reserve um Felix Ziepl allemal: sieben Tore, ein Platzverweis, ein Elfmeter. – Foto: stefan rossmann

A-Klasse 6: Vorbildfunktion vergessen, Sieg gefeiert Bruck rettet 4:3 gegen Zorneding II in Unterzahl über die Zeit

Der SV Bruck hat in der A-Klasse erneut seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Thomas Schwarzbauer gewann gegen den TSV Zorneding II mit 4:3 (3:1).

Der SV Bruck hat in der A-Klasse erneut seine Heimstärke unter Beweis gestellt. Die Mannschaft von Thomas Schwarzbauer gewann gegen den TSV Zorneding II mit 4:3 (3:1). „Der Sieg war definitiv verdient, auch wenn der Schlusspfiff erlösend war“, fasste Brucks Kilian Emmerig zusammen. In der Anfangsphase entwischte Martin Golla auf der rechten Außenbahn seinem Zornedinger Gegenspieler und legte quer auf Valentin Kammerloher (8.), der nur noch einschieben musste. Nach einem Eckball erhöhte Anton Hilger (18.) auf 2:0. Pascal Dornstädter (23.) verkürzte für die Zornedinger, die aus Sicht von Gästetrainer Rudi Riedl über weite Strecken „zu langsam, zu fahrlässig und nicht zwingend“ agierten. Brucks Spielertrainer Schwarzbauer (42.) verwandelte einen Strafstoß und Antonios Bellos (65.) hob den Ball erfolgreich über Gästekeeper Michi Pohn ins Tor, sodass die Brucker bereits früh von einem Heimerfolg träumen durften. Ausgerechnet Coach Schwarzbauer (72.) vergaß dann jedoch kurzzeitig seine Vorbildfunktion und sah wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte. Die Zornedinger wurden in Überzahl gefährlicher. Nach einem TSV-Eckball traf Brucks Golla (75.) ins eigene Netz. Felix Tieking (85.) brachte die Gäste sogar noch in Schlagdistanz. Allerdings rettete der SV Bruck letztlich das 4:3 über die Zeit und feierte einen weiteren Erfolg vor heimischem Publikum. Zu Hause erspielten sich die Brucker in der laufenden Saison bereits 14 Punkte, auswärts derer nur drei. fhg Bruck: Heiler, Hilger, Weigl, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Golla, Widmann, Bellos, Kammerloher - Vollmayer. Zorneding II: Pohn, Grillmayer, Eberhardt, Ziepl, Holzmann, Freihaut, Tieking, Stadler, Dornstädter, Hahn, Hartinger - Gehart, Ostner, Pöpperling, Gerdemann.

Der VfB Forstinning hängt weiter am Tabellenende fest. Auch gegen Haar stand nach 90 Minuten wieder eine Niederlage. Dabei agierte die VfB-Dritte in den ersten 30 Minuten gar nicht schlecht, einige Chancen zur Führung blieben ungenutzt. Ein Freistoß von Jakob Kistler landete an der Latte, ein Kopfball aus drei Metern neben dem Tor. „Und nach 30 Minuten haben wir die Kontrolle verloren“, musste Co-Trainer Marco Götz berichten. Und das Spiel. Christian Holzner (47. + 50.), Mamadou Drame (71.) und Reinhold Pommerenke (90.) trafen für Haar. arl

VfB III: Heidfeld, Zier, Eilers, Stimmer, Heindl, Baier, Schieber, Kistler, Stockfleth, Brummer, Mielcarek, Riepl, Eisenreich, Aloi, Jaumann.