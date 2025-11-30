A-Klasse 6: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.
Kirchheimer SC II – SG Moosach/Bruck 5:0
Der Kirchheimer SC II zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte die SG Moosach/Bruck klar mit 5:0. Noah Böhm eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack (16., 26.). Kurz vor der Pause erhöhte Niklas Dauelsberg per Foulelfmeter (43.). In der zweiten Halbzeit sorgten Niklas Lutze (70.) und Alexander Fürthmaier (71.) für den deutlichen Endstand. 50 Zuschauer sahen eine dominante Vorstellung des Kirchheimer SC II.
SV Dornach II – SC Baldham-Vaterstetten II 2:2
Ein spannendes Duell endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Armir Sylaj brachte den SV Dornach II früh in Führung (7.). Der SC Baldham-Vaterstetten II glich noch vor der Pause durch Simon Deutschmann (32.) aus. In der zweiten Hälfte drehte Lukas Kohl (73.) das Spiel zugunsten der Gäste. Doch in der Nachspielzeit rettete Melih Oktay (90.+5) mit einem Last-Minute-Treffer einen Punkt für Dornach. 20 Zuschauer sahen ein packendes Match.
TSV Egmating – TSV Waldtrudering II 2:0
In einer intensiv geführten Partie setzte sich der TSV Egmating mit 2:0 gegen den TSV Waldtrudering II durch. Die Gastgeber gingen in der 23. Minute durch Matthias Pohl in Führung. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es bis weit in die zweite Halbzeit spannend, ehe Sebastian Moser in der 78. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Schiedsrichter Walid Mobarez leitete das Spiel souverän vor 50 Zuschauern.
TSV Grafing II – ATSV Kirchseeon II 4:1
Der TSV Grafing II dominierte von Beginn an und siegte verdient mit 4:1 gegen den ATSV Kirchseeon II. Bereits in der 4. Minute traf Florian Faßrainer zur Führung. Der ATSV antwortete prompt durch Mislav Vidak (6.). Vor der Pause stellte Lorenz Breckner (41.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit war es erneut Lorenz Breckner (81.), der mit seinem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Michael Wagner (86.) setzte den Schlusspunkt. Schiedsrichterin Anna von Stein hatte das Geschehen vor 50 Zuschauern gut im Griff.