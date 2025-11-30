A-Klasse 6: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 15.Spieltag

TSV Grafing II – ATSV Kirchseeon II 4:1

Der TSV Grafing II dominierte von Beginn an und siegte verdient mit 4:1 gegen den ATSV Kirchseeon II. Bereits in der 4. Minute traf Florian Faßrainer zur Führung. Der ATSV antwortete prompt durch Mislav Vidak (6.). Vor der Pause stellte Lorenz Breckner (41.) den alten Abstand wieder her. In der zweiten Halbzeit war es erneut Lorenz Breckner (81.), der mit seinem Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Michael Wagner (86.) setzte den Schlusspunkt. Schiedsrichterin Anna von Stein hatte das Geschehen vor 50 Zuschauern gut im Griff.