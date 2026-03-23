A-Klasse 6: SV Oberhaindlfing übernimmt Tabellenspitze – SC Oberhummel gewinnt kampflos Donau/Isar von Bernd Heinzinger · Heute, 08:03 Uhr · 0 Leser

Keine Tore zwischen Zolling und Eichenfeld: Hier kämpfen Niklas Reuter (l., SGE) und Yannis Pflug (SpVgg) ums Leder. – Foto: Michalek

Der SVOA gewinnt knapp gegen Haag, der SC Oberhummel profitiert von einem kampflosen Sieg. Die Verfolger aus Zolling und Tegernbach patzen überraschend.

Eine mäßige Leistung reichte dem SV Oberhaindlfing gegen Haag zum knappen Heimsieg – und damit zum Sprung an die Tabellenspitze. Der SC Oberhummel gewann kampflos, die Verfolger aus Zolling und Tegernbach/Rudelzhausen spielten dagegen jeweils nur unentschieden. Sa., 21.03.2026, 16:00 Uhr BC Attaching Attaching II SG SC Tegernbac / Rudelzhausen SG SC Tegernbac 1 1 Abpfiff BC Attaching II – SG Tegernbach/Rudelzhausen 1:1 (1:1). In der ersten Hälfte habe sich seine Truppe noch zwei Topchancen zum 2:0 erspielt, diese aber vergeben, berichtete SG-Trainer Michael Fuchs. „Danach haben wir leider 15 Minuten lang komplett den Faden verloren.“ Die Attachinger nutzten die Tatsache, dass die Gäste den Ball nicht mehr von hinten herausbrachten, und erzielten den Ausgleich. Im zweiten Abschnitt sah Fuchs auf dem schweren Platz noch „zwei Riesendinger“ für seine Männer. Am Ende hätte aber der BCA fast noch zum Sieg eingenetzt. Fuchs: „Insgesamt bin ich enttäuscht. Spielerisch war das zu wenig.“ Tore: 0:1 Max Kühner (10.), 1:1 Jan Ziob (38.). SpVgg Zolling – SG Eichenfeld 0:0. Der Platz sei in keinem guten Zustand gewesen, sagte SpVgg-Trainer Thomas Brandmaier. Dementsprechend zäh sei die Begegnung verlaufen, der kämpferische Aspekt sei im Vordergrund gestanden. Der Zollinger Coach sah außerdem einen Lattentreffer seiner Mannschaft. Allerdings habe SpVgg-Keeper Simon Goletz einen Alleingang in Richtung seines Kastens prima entschärft. Ein Sieg ist laut Brandmaier für beide Teams drin gewesen, sodass die Punkteteilung durchaus in Ordnung gehe.

SC Oberhummel – FC Moosburg II (Nichtantritt Gast). Die Moosburger bekamen nicht genügend Spieler zusammen und sagten die Partie am Vortag ab. Die Punkte gehen daher kampflos an den SCO.

SC Kirchdorf II – TSV Au 3:0 (1:0). SCK-Übungsleiter Severin Reinmoser sprach von einem wichtigen Sieg gegen zuvor punktgleiche Gäste. Seine Schützlinge hätten diesen mit „einer hervorragenden Leistung“ erreicht. Schon zur Pause sei mehr drin gewesen. Nach einer kritischen Anfangsphase im zweiten Abschnitt sah Reinmoser erneut die Dominanz auf Seiten des SCK. Der Sieg gehe daher in der Höhe auch völlig in Ordnung. Damit sei die Revanche für die Hinspielniederlage bestens gelungen. Tore: 1:0 Adem Tiryaki (19.), 2:0 Simon Gerheim (59./FE), 3:0 Leon Wildgruber (67.).

SV Oberhaindlfing – VfR Haag 1:0 (1:0). Wirklich zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannen war SVOA-Trainer Norbert Vogler nicht. Er sah noch „sehr, sehr viel Luft nach oben“. Nach der Führung durch Markus Diemaier habe man kurz vor der Pause sogar noch Glück gehabt, als Haag einen Kopfball an die Latte setzte. „In der zweiten Hälfte konnten wir die Geschichte dann mit viel Kampf über die Bühne bringen“, so Vogler. Spielerisch sei es alles andere als ein Leckerbissen gewesen. „Hauptsache gewonnen“, lautete Voglers Fazit. Fußballerisch müsse es demnächst wieder eine deutliche Steigerung geben. Tor: 1:0 Markus Diemaier (20.).