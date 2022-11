A-Klasse 6: SGT Istanbul mit Kantersieg – SV Langenbach gewinnt das Verfolgerduell mit Attenkirchen Istanbul überrollt den FC Wang in Halbzeit zwei

An der Spitze der A-Klasse 6 bleibt es spannend. Tabellenführer SGT Istanbul Moosburg gewann zu Hause klar, Aufsteiger SV Langenbach ist dem Ligafavoriten nach dem Sieg im Verfolgerduell mit Attenkirchen aber weiter hartnäckig auf den Fersen. VfR Haag – TSV Au II 2:1 (1:0).

Von einem völlig verdienten Sieg sprach VfR-Spielertrainer Volker Lippcke: „Wir hätten zur Pause schon mit 4:0 führen müssen, machten uns das Leben aber selbst schwer.“ In der Halbzeit warnte er vor dem möglichen Ausgleich, der trotzdem kam. Am Ende sorgte Lippcke selbst für den Siegtreffer und betonte: „Die drei Punkte zählen – und damit sind wir sehr zufrieden. Wir befinden uns aktuell voll im Soll.“

In der ersten Hälfte wehrten sich die Wanger noch mit voller Kraft, die favorisierten Gastgeber taten sich schwer. Trotzdem gelang die Führung, und nach der Pause hatte die SGT das Geschehen völlig im Griff. Co-Trainer Dominik Gessler: „Vor allem nach deren Roter Karte kam von Wang nichts mehr. Wir waren spielerisch überlegen, und der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung.“

Tore: 1:0/4:0 Nick Günaydin (25./60.), 2:0/3:0 Mahmut Yarac (47./59.), 5:0 Dominik Gessler (76.), 6:0 Ahmet Yüksel (83.).