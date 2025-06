A-Klasse 6: Oberhaindlfing schnappt sich noch dritten Rang - Oberhummler Aufholjagd

SVA Palzing II – TSV Moosburg 1:3 (1:1). Palzings Trainer Felix Wirth bedauerte die Heimpleite ein wenig: „Es ist schade, denn wir hatten noch vier sehr gute Möglichkeiten.“ Aber auch die Gäste seien einige Male am starken Palzinger Keeper gescheitert. „Insgesamt geht die Niederlage also schon in Ordnung. Bei beiden Teams war die Luft ein bisschen raus.“ Tore: 0:1 Semsettin Micoogullari (16.), 1:1 Paul Goldbrunner (42.), 1:2 Maximilian Heinrichs (55.), 1:3 Slavomir Ferkovic (85.).

SC Oberhummel – VfR Haag 3:3 (1:0). In der ersten Hälfte sei seine Truppe klar besser gewesen, im zweiten Abschnitt die Gäste. So lautete die Analyse von Oberhummels Trainer Anton Hirschfeld. Dass seine Mannen aber nach der Führung gleich mit 1:3 ins Hintertreffen geriet, sei absolut unnötig gewesen. „So weit hätte es nicht kommen dürfen“, betonte Hirschfeld. Positiv sei gewesen, dass seine Männer nicht aufgegeben hätten. Die beiden Tore für den Punkt erzielte der spielende Coach dann selbst. Tore: 1:0 Thomas Geltinger (17.), 1:1/1:3 Tizian Fichter (60./65.), 1:2 Andreas Stockmeier (63.), 2:3/3:3 Anton Hirschfeld (85./90.).

SV Oberhaindlfing – SpVgg Zolling II 4:0 (3:0). Richtig zufrieden mit dem Sieg und dem damit verbundenen Sprung auf Rang drei war Oberhaindlfings Übungsleiter Norbert Vogler. Er gab außerdem bekannt, nächste Saison den SVOA als Chefcoach zu führen, mit Unterstützung von Stephan Summerer als Co-Trainer. Nach dem Wechsel auf der Bank schafften die beiden sechs Spiele ohne Niederlage. „Das Finale gegen Zolling II war eine souveräne Geschichte“, bilanzierte Vogler. „Auch wenn es teilweise wie ein lauer Sommerkick aussah.“ Man hätte angesichts der vielen Chancen auch 7:0 gewinnen können. Tore: 1:0 Matthias Staringer (30.), 2:0 Markus Diemaier (38.), 3:0 Florian Kaindl (45./FE), 4:0 Gianluca Straube (75.).

SC Tegernbach – SG Eichenfeld 3:1 (1:1). Mit dem letzten Aufgebot sei nicht mehr drin gewesen, sagte SGE-Trainer Ludger Reuter. Von beiden Seiten habe es an diesem Nachmittag nur selten den nötigen Zug zum gegnerischen Tor gegeben. Von den Torchancen her seien beide Teams gleichauf gewesen. Aber: „Tegernbach war einfach effektiver“, so Reuter. Dass seine Schützlinge dadurch in der Tabelle noch nach unten rutschten, nahm der Coach locker: „Jetzt feiern wir zum Abschluss halt Platz vier.“ Tore: 1:0/3:1 Martin Boche (25./81.), 1:1 Korbinian Erbe (44.), 2:1 Thomas Eicheldinger (51.).

SC Kirchdorf II – TSV Rudelzhausen Nichtantritt Gast. Die bereits lange als Absteiger feststehenden Rudelzhausener bekamen zum Abschluss keine Mannschaft zusammen.