A-Klasse 6 kompakt: Eber feiern Kantersieg, VfB schafft Trendwende, Bruck verliert in Hohenbrunn Dornacher Reserve überzeugt gegen Moosach

Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien zeigt die Formkurve der Kreisstädter inzwischen in die gewünschte Richtung. „Bei uns wächst langsam eine Mannschaft zusammen“, sendet Markio eine Warnung an die Liga-Konkurrenz. (fhg)

Die Reserve des TSV Ebersberg hat sich in der A-Klasse 6 in bester Torlaune präsentiert. Manuel Markio und sein Team siegten bei Grüne Heide II mit 5:0 (2:0). „Der Sieg war in der Höhe absolut verdient“, resümierte Markio. Für die Ebersberger trafen Stefan Giglinger (24.), Michael Winkler (44., FE), Alexander Niedermaier (69.), Michael Winkler (75.) und Philipp Schmidt (90.).

Der TSV Moosach ist derweil heftig unter die Räder gekommen. Die Mannschaft von Nedo Tomic unterlag beim SV Dornach II mit 0:6 (0:4). „Es war ein Rückschritt und leider ein ziemlicher Dämpfer“, sagte ein konsternierter Jürgen Werner. Moosachs Abteilungsleiter hatte nach zuletzt zwei Ligasiegen auf eine Fortsetzung der Serie gehofft, wurde jedoch bitter enttäuscht.

„Mangelndes Zweikampfverhalten und individuelle Fehler“ mündeten in einem halben Dutzend Gegentreffer. „Wir hatten eigentlich eine gute Trainingswoche hinter uns. Möglicherweise ist der Druck auf die Spieler zu groß geworden. Von unserer Seite gibt es allerdings eigentlich keinen Druck. Sie sollen Spaß am Fußball haben“, so Werner weiter. In Moosach hofft man, dass die Freude am Spiel möglichst schnell zurückkehrt. Der TSV bleibt Vorletzter der Tabelle. (fhg)

Moosach: Vukovic, Saban, Stürzer, Pisonic, Alba Bataller, Holzwart, Sengün, Zirdum, Mäusl, Weidmann, Santic - Hauser, Trogrlic, Traore, Wagner.