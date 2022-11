Geknickt: Der Keeper der Ebersberger Reserve Lukas Schmidmaier musste sieben Mal das Leder aus seinem Kasten holen. – Foto: sro

A-Klasse 6 kompakt: Bruck gibt Sieg aus der Hand – TSV Haaar feiert Kantersieg über zaghafte Eber Zorneding II und Ismaning II gewinnen deutlich

Der SV Bruck hat durch einen späten Treffer einen Sieg knapp verpasst. Der TSV Haar trifft sieben Mal. Grüne Heide gewinnt deutlich beim SCBV.

Der SV Bruck hat einen Sieg im letzten Pflichtspiel des Jahres knapp verpasst. Der A-Klassist kam gegen den TSV Waldtrudering II aufgrund eines Gegentreffers in der Nachspielzeit nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. „Das Spiel war eher durchwachsen. Unsere Männer haben mal wieder nicht ihre volle Leistung aufs Spielfeld bringen können“, kritisierte Brucks Kilian Emmerig die eigenen Reihen. Trotzdem fehlte nicht viel zum fünften Heimsieg der bisherigen Saison. Quirin Ritterswürden (52.) hatte die Mannschaft von Thomas Schwarzbauer früh in der zweiten Halbzeit in Führung geschossen. „Aber es kam, wie es kommen musste und es ist auch sinnbildlich für die letzten Wochen. Wir haben wieder einmal Punkte in den letzten Minuten hergeschenkt“, ärgerte sich Emmerig über den Waldtruderinger Ausgleichstreffer (90.+1). „Aber meistens liegt uns die Rückrunde eh besser. Wir werden 2023 wieder voll angreifen.“ (fhg) Bruck: Heiler, Vollmayer, Wigl, Golla, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Kammerlobher, Ritterswürden, Bellos, Beck - Körner.

Statt dem achten ungeschlagenen Spiel in Folge musste der TSV Ebersberg II sich mit einem 0:7 geschlagen geben. Die Gäste aus Haar drückten von Anfang an dem Spiel ihren Stempel auf. Bereits in der ersten Halbzeit erzielten die Gäste eine Sechs-Tore-Führung. „Da ist viel zusammengekommen. Das war ein Totalausfall. So schlecht haben wir das ganze Jahr nicht gespielt“, ärgerte sich der Ebersberger Trainer Manuel Markio. „Wir haben uns eigentlich viel vorgenommen, aber außer zehn Minuten nach dem 3:0 haben wir nicht wirklich mitgespielt.“ Auch nach Seitenwechsel konnten sich die kleinen Eber nicht unbedingt verbessern. Mit einem Eigentor (69.) von Dominik Häusgen erzielten sie sogar den 0:7-Endstand. „In der Zweiten Halbzeit war die Luft dann schon raus, nach einem 6:0. Jetzt ist erst mal der ganze Dezember frei. Nach all den Kranken und Verletzten tut die Winterpause gerade ganz gut, glaube ich“, meinte Markio. TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Häußler, Weiser, Häusgen, Stärk, Chirco, A. Niedermaier, Schedo, Weigl, Skowronek, Köckeis; Giglinger, Fischer, Schlesinger, M. Niedermaier. (pso)

Nicht an das Sensationsergebnis der Vorwoche (2:1-Sieg beim Tabellenführer Hohenbrunn) haben die Kicker der VfB-Dritten gegen den ebenfalls zu den Aufstiegsanwärtern zählenden Zornedingern anknüpfen können. „Der Gegner war eine Nummer besser als wir“, lobte Forstinnings Co-Trainer Marco Götz den Landkreisrivalen. Forstinnings III hielt zwar lange Zeit gut mit, doch mit dem schön heraus gekonterten 1:3 durch Moritz Eberhart war das Spiel entschieden (62.). Zuvor trafen für den Gast Florian Rimböck (2.) und Hugo Matthias (13.), Benedikt Schieber verkürzte auf 1:2 (43.). In der Schlussphase erhöhten die Zornedinger Hannes Gehart (78.) und Ralph Gillmayer (85.) noch auf 5:1. VfB Forstinning II: Parteli, Zier, Stimmer, Christakakis, Baier, Schieber, Scheck, Stockfleth, Seyfried, Brandes, Huber, Mielcarek, Hitzlsperger, Riepl, Eberspächer, Eicher. TSV Zorneding II: Pohn, Matthias, Holzmann, Freihaut, Grillmayer, Benkert, Dornstädter, Hahn, Hartinger, Tieking, Rimböck, Eberhardt, Gehart, Ostner, Stadler, Ziepl. (arl)