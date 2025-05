A-Klasse 6: Großes Verfolger-Spektakel, aber kein Sieger - Attenkirchen baut Tabellenführung aus

Die SpVgg Attenkirchen ist der große Gewinner des Spieltags. Nach dem glatten Auswärtssieg in Tegernbach und dem Unentschieden im Verfolgerduell zwischen Mauern und Moosburg wächst der Vorsprung des Tabellenführers auf fünf Punkte an.

FC Moosburg II – SG Eichenfeld 0:2 (0:1). Von einer verdienten Niederlage sprach Moosburgs Trainer Dominik Dorsch. Die Gäste gingen schnell nach einem schön ausgespielten Angriff in Front, anschließend sei seine Truppe dem Rückstand hinterhergerannt: „Leider haben wir es verpasst, uns Hundertprozentige zu erarbeiten.“

Zehn Minuten vor dem Ende sei beim Spielstand von 0:2 aufgrund einer Roten Karte für die Gäste noch einmal Hoffnung aufgekommen. Dorsch: „Leider haben wir uns fünf Minuten später selbst dezimiert. Heute war es einfach keine gute Leistung meiner Mannschaft.“ Tore: 0:1 Louis Lamprecht (3.), 0:2 Markus Ujwari (66.).

SVA Palzing II – SC Kirchdorf II 6:0 (3:0). SVA-Trainer Felix Wirth zeigte sich glücklich nach dem Derbysieg: „Wir haben von der ersten Minute an kämpferisch und spielerisch bestens in die Partie gefunden.“ Der Sieg sei auch in dieser Höhe verdient. „Bei einem 3:0 zur Halbzeit gibt man häufig Spiele im zweiten Abschnitt noch aus der Hand.