A-Klasse 6: Grainau schlägt im Spitzenspiel zu - Kohlgrub muss mit 4:4 leben

Lenker im Mittelfeld: FC-Routinier Marcel Wollenberg (r.) gegen Luis Frombeck. – Foto: OR

In der A-Klasse 6 Zugspitze stand der 22. Spieltag an.

FC Bad Kohlgrub – 1. FC Penzberg II 4:4 (2:2) Schützenfest oder Torfestival – es gibt zahlreiche Beschreibungen, die ein Fußballspiel mit acht Treffern beschreiben. Egal, für welchen Begriff man sich beim 4:4 zwischen dem FC Bad Kohlgrub und der zweiten Garnitur des 1. FC Penzberg entscheidet, langweilig wurde es am Samstagnachmittag am Erle niemandem. FC-Coach Markus Burkart wusste aber nicht so richtig, was er vom Ergebnis halten sollte. „Wenn man zweimal zwei Treffer hinten liegt und zurückkommt, muss man wohl zufrieden sein.“ In den letzten Aktionen wäre ein Sieg für die Ammertaler sogar noch drin gewesen.

In Halbzeit eins gingen die Gäste durch einen Doppelschlag in Führung, ehe Josef Niklas, wieder per direktem Freistoß, und Oliver Pajonkowski per Foulelfmeter auf 2.2 stellten. Ein Spiegelbild des ersten Durchgangs dann in Halbzeit zwei: Wieder legte Penzberg vor (4:2). Doch Burkart hatte gesehen, wie die Gäste zu knacken waren. Sa., 03.05.2025, 17:00 Uhr FC Bad Kohlgrub Bad Kohlgrub 1. FC Penzberg FC Penzberg II 4 4 Abpfiff