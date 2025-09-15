A-Klasse 6: A-Jugend-Spieler mit Doppelpack und wildes Ende in Bad Kohlgrub

Der siebte Spieltag der A-Klasse 6 hatte viel zu bieten. Neben einem furiosen Ende in Bad Kohlgrub konnte ein A-Jugend-Spieler in seinem Debüt doppelt treffen.

Das lag auch daran, dass die Ammertaler nicht früher „den Sack zugemacht“ haben. So wurde es zum bisher wildesten Spiel der Saison. Penzbergs Benedikt Schott bestrafte mit seinem Freistoß (88. Minute) ins Torwarteck den Chancenwucher des Heimteams. „Da haben viele schon gedacht, das war's.“

Manch einer könnte am Samstag den Bad Kohlgruber Fußballplatz schon frühzeitig verlassen haben. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit schaukelte der FC seinen 1:0-Vorsprung (Tobias Ollert von der Strafraumgrenze) gegen die Reserve des ESV Penzberg scheinbar mühelos nach Hause. Doch dann nahm das Spektakel seinen Lauf, wie Trainer Sebastian Moser betont: „Die letzten Minuten hatten es echt in sich.“

Denkste: Samuel Krippner traute sich, mit seinem schwächeren Fuß abzuziehen und traf in der Nachspielzeit zur erneuten Führung. Als dann auch noch Keeper Philipp von Scheele mit einer Glanztat den Sieg rettete, war der Dreier unter Dach und Fach. „Krass, wie er den noch aus dem Eck gefischt hat.“ Penzberg warf bei einem Eckstoß alles nach vorne und Miklas Meixner traf zum Endstand ins verwaiste Tor.

1. FC Penzberg II – SV Krün⇥4:2 (2:2)

Für Tobias Hartl waren es besondere Momente. Mit einem Doppelpack brachte der A-Jugendspieler den SV Krün in Front. Das gemeinschaftliche Training der Ersten und der U19 macht sich bezahlt. Weil Stephan Benz kleinere Nachwehen vom Spiel in Bad Kohlgrub hatte, durfte Hartl ran und sicherte sich gleich das Ticket für kommende Woche. „Da spielt er sicher wieder von Anfang an“, stellt Matthias Schmidt klar. Ansonsten war der Gaudifaktor bei der 2:4-Niederlage beim 1. FC Penzberg II gering.

Krün ließ weitere Chancen aus, kassierte dafür noch vor der Pause den Ausgleich. „Es kommt Unruhe rein und wir haben nicht mehr als Team funktioniert.“ Fußballerisch sieht der neue Coach die Mannschaft im Soll. Aber in mentalen und kommunikativen Dingen gibt es Nachholbedarf. „Vielleicht sollten alle zusammen einfach mal gescheit fortgehen.“

Sich gegenseitig nicht mehr zu unterstützen, ist wahrlich kein Faustpfand. Hinzu kam der Umstand, dass die Penzberger mit Murat Ersoy einen früheren Bayernliga-Kicker aufboten. Der stellte zusammen mit Fatih Kocyigit in der Schlussphase auf 2:4. „Penzberg hat seine Chancen effektiv genutzt.“

SV Eschenlohe – SC Grainau⇥2:0 (1:0)

Der SC Eibsee Grainau verabschiedet sich vorerst aus dem Aufstiegsrennen. Die 0:2-Niederlage beim SV Eschenlohe bedeutete die bereits dritte Pleite der laufenden Saison. Eine verdiente noch dazu. SVE-Coach Florian Mayr sah eine überlegene erste Halbzeit seiner Fußballer, die sogleich in Führung gingen. Michael Straub war nach einem Laufduell zu Fall gekommen, Fabian Göller verwandelte den fälligen Elfmeter.

Die Gastgeber blieben am Drücker, von den Grainauern, die sich zu Beginn der zweiten Hälfte und trotz Rückstandes tief fallen ließen, war wenig zu sehen. Den Deckel auf die Partie machte dann Jonas Kaiser in der Schlussphase. Er musste nach feiner Hereingabe von Max Hopfensberger nur noch den Fuß hinhalten. Dennoch fand Trainer Mayr Verbesserungspunkte. „Das war ein verdienter Sieg. Aber am Ende haben wir nicht mehr so klar gespielt.“

FC Kochelsee-S. – ASV Habach II ⇥1:2 (1:1)

„Machst du es nicht, dann kriegst du es.“ So fasst Andreas Matthäus die Chancenverwertung seiner Schlehdorfer zusammen. Bei der 1:2-Niederlage gegen die Habacher Reserve ist der Kreisklassen-Absteiger überlegen und steht doch mit leeren Händen da.

Zunächst lief alles für die Gastgeber. Sie schnürten Habach im eigenen Drittel ein und gingen durch Radoslaw Stempel (nach Steckpass) in Führung. „Schön herausgespielt.“ Doch ein weiteres Tor fiel nicht. „Wir haben krasse Chancen nicht gemacht“, ärgert sich der FCKS-Coach. „Zur Halbzeit muss es 4:0 stehen.“ Stattdessen kam es, wie kommen musste: der Ausgleich aus dem Nichts.

Mit der ersten wirklichen Chance erzielte Felix Wörmann noch vor dem Pausenpfiff das 1:1. Die Gastgeber liefen weiter an, den Treffer machte hingegen der Kontrahent. Ein Schlehdorfer Rückpass zu Torwart Albin Sefaj geriet zu kurz, Wörmann sprintete dazwischen und schob in der Schlussphase zum Sieg ein. Matthäus war bedient: „Habach weiß nicht, wie sie hier gewonnen haben.“

SV Bad Heilbrunn II – Oberammergau ⇥1:2 (1:2)

Der TSV Oberammergau fährt den zweiten Sieg in Folge ein. Beim punktlosen Tabellenletzten Heilbrunn dominierten die Fußballer ohne zu brillieren. Trainer Hüseyin Pekhamarat spricht im Anschluss von „einem Arbeitssieg“. Dass es diesen brauchte, hatten sich die Gäste selbst zuzuschreiben. Bereits in Minute zehn Minuten gingen sie in Führung.

Nach einem Weitschuss, den der Torwart nur abklatschen lassen konnte, stand Nanno Hensold goldrichtig. Im Anschluss schraubte der TSV-Stürmer die Führung nach einer feinen Hereingabe weiter in die Höhe. „Wir hätten auch vier, fünfmal einschieben können“, sagte Pekhamarat über Halbzeit eins.

Seine Truppe verpasste es, den Deckel auf die Partie zu machen. So kam die Reserve wieder zurück in die Begegnung. Die Gäste-Abwehr brachte den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum, Dominik Drotleff bedankte sich. In Abschnitt zwei passierte nichts mehr, Oberammergau hielt den Gegner geschickt vom eigenen Tor weg. „Das haben wir dann runtergespielt.“