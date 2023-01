A-Klasse 5: So wandelbar wie ein Chamäleon – Tarnung, Top-Torjäger und Überraschungsmomente In der A-Klasse 5 ging es geradezu tierisch zu

Landkreis – Tore, die keine waren, Spitzenmannschaften, die enttäuschten, und Chancen, die nicht genutzt wurden. Im Jahr 2022 war in der A-Klasse 5 vieles nicht so, wie es zunächst schien. Die Liga war wandelbar wie die Farbe eines Chamäleons. Und das ist nicht das Einzige, was die Klasse im vergangenen Jahr mit den Reptilien gemeinsam hatte. Ein Vergleich.

Tarnung: Tore, die keine sind

Von Rot auf Grün in nur wenigen Minuten. Ob zur Paarung oder zur Tarnung, lange brauchen Chamäleons nicht, um ihre Farbe zu wechseln. Blitzschnell passen sich die Reptilien ihrer Umgebung an. Und genauso wandelbar sind manchmal auch Schiedsrichterentscheidungen – zum Beispiel die am sechsten Spieltag, als die SG Eichenfeld bei Unterbruck II zu Gast gewesen ist. Beim Stand von 1:1 landete ein Kopfball von Unterbrucks Leon Kern im Netz – oder eben nicht? Denn die Eichenfelder entdeckten nach dem Treffer ein Loch im Tornetz, durch das der Ball gekullert hätte sein können. Die Ampertaler bestritten dies, für die SGE war die Sache nicht so klar. Vielleicht auch deswegen, weil sie sich schon beim 1:1 benachteiligt gewähnt hatten: Nachdem sich Torjäger Markus Ujwari über eine Schiedsrichterentscheidung beschwert hatte, sah der Eichenfelder die Gelbe Karte, und Schiedsrichter Selahattin Sen gab einen Freistoß an dem Ort, wo Ujwari gestanden war. Eine klar regelwidrige Entscheidung – eigentlich hätte es Einwurf geben müssen –, die Johannes Georgi prompt zum Ausgleich nutzte. Darum wollte die SGE vors Sportgericht ziehen, entschied sich letztlich wegen der mangelnden Erfolgsaussichten aber dagegen. Vom grünen Tisch zurück auf den grünen Rasen – auch hier trügte der Schein.

Jagen per Zunge – Eiskalte Torjäger

Lange beobachten Chamäleons ihre Opfer – Fliegen oder Grillen beispielsweise. Dabei scheinen sie ungefährlich. Dann schlägt jedoch ihre größte Waffe schlagartig zu: die Zunge. Diese ist klebrig, förmig und teilweise doppelt so lang wie der Körper. Sie schnappen blitzartig zu – die Zunge der daumengroßen Chamäleonart Rhampholeon beschleunigt in einer Hundertstelsekunde auf fast 100 Kilometer pro Stunde. Ähnlich macht es Kim Peter von Allershausen II: Lange wartet der Vollblutstürmer an der Abseitslinie auf den Steckpass, bis er ebenfalls eiskalt zuschlägt. Das hat er inzwischen schon 21 Mal in dieser Saison gemacht. Knapp dahinter rangiert der Dietersheimer Seweryn Szczecina mit 20 Treffern. Der 38-Jährige war zunächst vor allem bei den Alten Herren aktiv und spielte sich im Herbst dann in einen Rausch. Seine Stärken: Die Mannschaftsdienlichkeit und sein Tempo. 100 km/h erreicht der Dietersheimer dabei allerdings nicht.

Bei Gefahr tot stellen – Der Pullinger Absturz

Manchmal wird es selbst Chamäleons zu bunt: Bei Gefahr kann es passieren, dass die Reptilien in eine Schockstarre verfallen und zu Boden gehen. Sie stellen sich tot. Den Eindruck kann man auch vom SV Pulling bekommen. Überragend startete das Team in die Saison, gewann die ersten fünf Partien und grüßte bis zum neunten Spieltag von der Tabellenspitze, bis die Schockstarre einsetzte. Seitdem hat der SVP nur noch fünf Punkte in sieben Duellen geholt und hängt nun im Niemandsland des Tableaus fest.

Lebensraum Tabellenspitze

Wären Chamäleons Fußballteams, wäre der Platz an der Sonne – die Tabellenspitze – wohl der Ort, an dem sie sich am liebsten aufhalten würden. Denn sie mögen es gerne warm, und würden sich daher momentan bei der Zweiten des TSV Allershausen bestens aufgehoben fühlen. Die lieferte sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SG Eichenfeld, das im direkten Duell vorerst entschieden wurde. Am letzten Herbstspieltag revanchierte sich der TSV für die 0:6-Hinrundenblamage mit einem knappen, aber nicht unverdienten 2:1-Erfolg. Doch in der Rückrunde ist noch alles offen, denn nur drei Punkte trennen den TSV von seinem Verfolger.