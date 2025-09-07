A-Klasse 5 INN/Salzach

Später Doppelschlag sichert Sieg: TSV Tengling – TuS Alztal Garching 1:2

Nach der Führung durch Johannes Hollinger für den TSV Tengling drehten Daniel Sjablizki und Fabian Nockemann das Spiel zugunsten des TuS Alztal Garching, letzterer traf kurz vor Schluss zum entscheidenden 1:2.

Torfestival in Taching: SV Taching – DJK Nußdorf 2:5

Ein torreicher Schlagabtausch, bei dem Florian Osenstätter, Josef Aigner, Luca Poppek (Doppelpack) und Andreas Posch den Unterschied für die DJK Nußdorf machten. Stefan Unterreiner hielt mit zwei Treffern für den SV Taching dagegen.

Frühe Führung reicht: SV Linde Tacherting II – TuS Traunreut II 1:2

Der TuS Traunreut II legte durch frühe Tore von Robert Kubica und Mohammed Sylla den Grundstein für den Auswärtssieg. Tobias Fugger verkürzte für den SV Linde Tacherting II, doch es reichte nicht mehr für den Ausgleich.

Tor-Gala der SG Chieming/Grabenstätt: SG TSV Chieming/Grabenstätt – TSV Tittmoning 8:1

Eine beeindruckende Leistung der SG TSV Chieming/Grabenstätt mit Treffern von Niklas Weiß, Kilian Bauer, Felix Schrobenhauser (Doppelpack), Christian Zenz (Doppelpack) und Elias Lex (Doppelpack). Tobias Winkler erzielte den Ehrentreffer für den TSV Tittmoning.

Knapper Auswärtssieg: TSV Fridolfing II – SV Oberfeldkirchen 0:1

In einem defensiv geprägten Spiel sicherte Jullian Würnstl mit seinem Treffer in der 33. Minute den knappen Sieg für den SV Oberfeldkirchen.

Spannung bis zum Schluss: SG Altenmarkt A/TSV Stein St – TSV Traunwalchen-Matzing 3:2

Ein abwechslungsreiches Spiel mit Toren von Leanda Williams, Manuel Freutsmiedl (Foulelfmeter) und Marcus Keiner für die SG Altenmarkt A/TSV Stein St. Yassine Bzair und Jakob Zimmermann trafen für den TSV Traunwalchen-Matzing, letzterer in der Nachspielzeit.

Hervorgehobene Torschützen: