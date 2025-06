A-Klasse 5: In Mintraching schepperte es neun-, bei Hallbergmoos II achtmal

Abseits des Dietersheimer Rasens herrschte beim Saisonfinale in der A-Klasse 5 nur noch wenig Spannung.

So war schlussendlich keine der verbleibenden Partien ein besonderes fußballerisches Highlight – obwohl sich die Zuschauer gleich auf mehreren Plätzen über ein Torfestival freuen durften.

So auch nach dem Rückstand in der 67. Minute, wodurch die Pullinger das Match in der Schlussphase sogar drehen konnten. Tore: 0:1 Nils Opitz (17./ET), 1:1 Ludwig Kinzler (40./ET), 2:1 Daniel Prokisch (47.), 2:2 Marvin Voges (65.), 2:3 Tobias Bscheid (67.), 3:3 Franz Ebner (84.), 4:3 Daniel Prokisch (90.).

FC Mintraching – MTV 1862 Pfaffenhofen 3:6 (0:2). In seinem letzten Spiel als Übungsleiter in Mintraching blieb Hakan Celik zwar ein Sieg verwehrt, trotzdem habe seine Truppe in diesem fairen und ausgeglichenen Duell alles gegeben.

„Der Gegner hatte seine Chancen – wir aber auch. Nur Pfaffenhofen hat sie auch genutzt“, fasst der Teamchef, der den angestrebten Klassenerhalt feiern durfte, zusammen. Tore: 0:1/0:2/1:4 Endrit Baliu (7./12./76.), 1:2 Kudret Altuntas (49.), 1:3/1:5 Sebastian Meyer (55./87.), 2:5 Abdullah Gündüz (88.), 2:6 Denis Hasani (90+1), 3:6 Namik Aksoy (90+3/FE).

BC Attaching II – TSV Eching II 1:2 (1:1). Mit einem Treffer in allerletzter Sekunde krönten die Zebras ihre starke Spielzeit, in der am Ende lediglich ein Zähler zum Relegationsplatz fehlte.

Allerdings habe man laut TSV-Coach Peter Kanizsai durchaus gesehen, „dass es um nichts mehr geht“. Denn leistungstechnisch sei an diesem Tag wohl keiner an seine Grenzen gegangen. Tore: 0:1 Benedikt Malenke (37.), 1:1 Georges Amegan (41.), 1:2 Samuel Glogowski (90+5).

VfB Hallbergmoos II – TSV Allershausen II 3:5 (1:2). „Mit Fußball hat es wenig zu gehabt“, musste TSV-Trainer Phongphat Khlongkhlaew gestehen.

„Doch alle waren gut drauf, jeder ist fair geblieben, und es war ein schöner Abschluss für beide Teams.“ Tore: 0:1 Dominik Gührs (6.), 0:2 Kornel Wolanin (23.), 1:2 Nicola Vagnozzi (31./ET), 1:3 Leo Saidely (50.), 1:4 Henrik Mader (62.), 2:4 Marlon Judik (69.), 2:5 Kevin Ladwig (70.), 3:5 Domenic Romanowski (87.).

SV Hohenkammer – FCA Unterbruck II Nichtantritt Gast. Das abschließende Spiel zwischen dem SV Hohenkammer und dem Absteiger aus Unterbruck musste aufgrund einiger Ausfälle in den Reihen des FCA abgesagt werden.