A-Klasse 5: Eichenfeld und Allershausen II zweisam an der Spitze MTV Pfaffenhofen lässt Federn

VfB Hallbergmoos III – SV Dietersheim 2:3 (2:2). „Das war nicht schön anzuschauen“, berichtete SVD-Coach Stanko Cimesa und meinte damit die erste Halbzeit seines Teams: Die war seiner Einschätzung zufolge sogar die schlechteste der ganzen Saison. Dementsprechend ging es gegen die kriselnde Hallberger Truppe hin und her. Bis zur Pause hatte diese zweimal ausgeglichen, nach dem Seitenwechsel zeigten die Gäste dann Moral: Sie machten – obwohl seit der 60. Minute in Unterzahl – noch das 3:2 und bleiben damit in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

MTV Pfaffenhofen – SV Pulling 3:3 (1:2). Nach vier Niederlagen in Folge konnten die Pullinger wieder mal punkten. Der SVP ging jeweils auch in Führung – allerdings kamen die Pfaffenhofener stets zurück. Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer ist insgesamt zufrieden: „Beide Teams hätten am Ende noch das 4:3 machen können. Das 3:3 geht aber voll in Ordnung.“

Tore: 0:1/0:2 Christian Edler (20./33.), 1:2 Sulaiman Haidary (44.), 2:2 Aleko Hristov (58.), 2:3 Johannes Humplmaier (63.), 3:3 Dominik Hünten (68.). (Sebastian Bergsteiner)