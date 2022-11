Im Kampf um den Ball: SV Dietersheim gewinnt Neun-Tore-Spektakel mit 6:3 – Foto: Michalek

A-Klasse 5: Debüt für Torjägern Lena Haindl, Kirchdorf II dreht Spiel gegen Pfaffenhofen Seweryn Szczecina in Lewandowski-Manier

Am ersten Rückrundenspieltag der A-Klasse 5 bestätigten sich größtenteils die Trends der vergangenen Wochen.

Landkreis – Die Allershausener Zweite zeigt sich weiter souverän, der MTV Pfaffenhofen verliert so langsam den Anschluss an die Spitze und die Kranzberger Reserve baut ihren Vorsprung zum Tabellenkeller weiter aus. Ein ganz besonders Debüt gab es bei der Partie FCA Unterbruck II gegen SV Dietersheim.

FCA Unterbruck II – SV Dietersheim 3:6 (2:1). In der zweiten Halbzeit musste sich Unterbruck II den fitteren Gästen geschlagen geben. „Sie waren uns konditionell und spielerisch überlegen“, betont Coach Christian Gruber. Die Dietersheimer durften sich vor allem bei Stürmer Seweryn Szczecina bedanken, der in Lewandowski-Manier vier Treffer in nur 16 Minuten erzielte. „Er ist einfach ein Kämpfer und weiß, wo das Tor steht“, sagt SVD-Trainer Stanko Cimesa. 20 Minuten vor Schluss dann ein besonderer Wechsel beim FCA: Lena Zaindl gab als erste Frau im Landkreis ihr Debüt bei den Herren. „Sie spielt bei unseren Kreisliga-Damen herausragend und hat das echt gut gemacht. Das ist für uns schon eine Möglichkeit für die Zukunft“, erklärt Gruber. Tore: 1:0 Tobias Sigl (13.), 2:0 Alexander Huber (17.), 2:1 Jürgen Rausch (39.), 2:2/2:3/2:4/2:5 Seweryn Szczecina (47./49./61./63.), 3:5 Alexander Huber (64.), 3:6 Seweryn Szczecina (90.+1).

FC Neufahrn II – SV Kranzberg II 1:2 (0:1). Spätestens ab der Schlussphase war das Kellerduell ein wahres Kampfspiel: „Das war in der zweiten Halbzeit wenig Fußball, viele Zweikämpfe, Fouls und Diskussionen“, erzählt SVK-Coach Tobias Baierl. „Neufahrn hat uns körperlich vor Herausforderungen gestellt.“ Daher wurde es kurz vor dem Ende noch knapp, nachdem Neufahrn II den Anschluss hergestellt hatte und der SVK II wegen einer Ampelkarte sowie einer Zeitstrafe mit zwei Mann in Unterzahl war. Letztlich brachten die Ampertaler aber ihren vierten Sieg in den jüngsten fünf Partien über die Zeit. Tore: 0:1 Dominik Bauer (21.), 0:2 Sebastian Schredl (61.), 1:2 Patrick Gerspacher (86.).

VfB Hallbergmoos III – SV Pulling 1:3 (0:1). Es war ein Pflichtsieg für die Pullinger, die bald in Führung gingen und dank des Platzverweises des Hallbergmoosers Jens Balden (36.) gut 55 Minuten in Überzahl waren. „Es wäre mehr drin gewesen, aber Sieg ist Sieg. Also alles wunderbar“, bilanzierte SVP-Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer. Tore: 0:1/0:2 Matthias Heigl (23./48.), 0:3 Christian Edler (61.), 1:3 Fabian Schum (63.).

SV Hohenkammer – TSV Allershausen II 1:4 (1:1). Die Gastgeber gingen überraschend per Standard in Führung. Doch das schockte das Spitzenteam aus Allershausen nicht: Toptorschütze Kim Peter besorgte direkt den Ausgleich und brachte den TSV mit drei Treffern auf die Siegerstraße. „Es war eine Steigerung im Vergleich zu letzter Woche in Neufahrn“, sagte Trainer Andreas Langer, dessen Team nun im Fernduell um die Tabellenführung vorgelegt hat. Eichenfeld hatte spielfrei. Tore: 1:0 Adem Tiryaki (39.), 1:1 Kim Peter (42.), 1:2 Marco Rakonic (52.), 1:3/1:4 Kim Peter (82./84.).

TSV Reichertshausen – SC Massenhausen 0:0. „Es war ein verdientes 0:0“, sagt Massenhausens Trainer Tobias Sigl. Zu Beginn hatte der SCM zwei Hundertprozentige, danach schlugen die Teams aufgrund der schlechten Rasenqualität viele lange Bälle. Chancen gab es auf beiden Seiten nur wenige. „Immerhin haben wir nicht wie in den letzten Wochen Punkte verschenkt“, so Sigl.