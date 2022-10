Brenzlig wurde es vor dem Tor des FC Neufahrn II selten. Und dennoch gelang es den Gästen aus Hohenkammer, FCN-Keeper Alexander Bienen zweimal zu überwinden. – Foto: Lehmann

A-Klasse 5: 10 Tore in Unterbruck, SG Eichenfeld schlägt SV Pulling im Spitzenspiel SGE verteidigt Spitzenplatz

Nicht nur an der Spitze, auch im Tabellenkeller wird die Sache immer enger: Die Kranzberger eroberten sich von Neufahrn II den Relegationsplatz zurück.

Landkreis – Hallbergmoos III und Unterbruck II rutschen gefährlich nah an die roten Ränge ran. Oben wiederum verteidigte die SG Eichenfeld die Spitze, aber auch die Verfolger Dietersheim und Allershausen II bestätigten ihre gute Herbstform. SG Eichenfeld – SV Pulling 5:0 (4:0).

Spitzenspiele bleiben eine Eichenfelder Spezialität. Nach der frühen Führung spielten sich die Hausherren wie schon im August beim 6:0 gegen Allershausen in einen Rausch. Durch Schnellangriffe über die Außen wirbelten sie die Pullinger durcheinander. „Wenn man uns spielen lässt, sind wir schwer zu stoppen“, sagte SGE-Coach Ludger Reuter stolz. Nach dem 4:0 zur Pause ließen es die Eichenfelder dann langsamer angehen, doch die Pullinger hatten sich inzwischen auch schon aufgegeben. SVP-Abteilungsleiter Thomas Pellmeyer führte das auf viele Angeschlagene zurück und meinte: „Es gilt, an der Spitzengruppe dranzubleiben. Aber das Wort Aufstieg muss erst mal niemand mehr in den Mund nehmen.“ Tore: 1:0 Niklas Reuter (3.), 2:0 Korbinian Ziegltrum (ET/35.), 3:0 Korbinian Erbe (40.), 4:0 Abdel Mbohou (41.), 5:0 Saamtou Koussetou (49.). FCA Unterbruck II – TSV Allershausen II 3:7 (3:3).

Der zweite Kantersieg für den TSV in Folge: In der ersten Hälfte gelang es den Unterbrucker Gastgebern noch, Allershausen in einen Schlagabtausch zu verwickeln und kurz vor der Pause zum 3:3 auszugleichen. „Da haben wir noch stark mitgehalten, aber schon da haben sie dominiert. Allershausen hat gerade vorne richtig viel Qualität“, sagte FCA-Trainer Christian Gruber. Und die zeigte sich nach der Pause: „Da haben wir es dann aus der Hand gegeben“, meint Gruber, der TSV machte den Sack zu. Tore: 0:1 Kim Peter (14.), 1:1 Tobias Sigl (19.), 1:2/1:3 Peter (31./35.), 2:3/3:3 Alexander Huber (42./45.), 3:4 Dominik Baller (49.), 3:5 Maximilian Held (51.), 3:6/3:7 Baller (52./75.). FC Neufahrn II – SV Hohenkammer 0:2 (0:0).

In der ersten Hälfte gab es in Neufahrn wenig Fußball zu bestaunen. Gar einen „Grottenkick“ sah Neufahrn-Trainer Michael Ködel. Nach der Pause nahm die Partie aber an Fahrt auf. Der FCN drückte und vergab einige riesige Chancen, die Tore aber machten die Hohenkammerer. Die Trefferausbeute sei „einfach das Problem unserer Saison“, sagte Ködel. Während der FCN erneut mit seiner fehlenden Cleverness haderte, meinte Tobias Stöger vom SVH: „Der Sieg war am Ende verdient. Jetzt liegen alle Augen bei uns auf dem Donnerstag.“ Dann geht es für sein Team gegen Unterbrucks Zweite. VfB Hallbergmoos III – SV Kranzberg II 1:3 (0:3).

„Es war eine brutale Mannschaftsleitung. Man hat schon beim Aufwärmen gemerkt, dass die Mannschaft verstanden hatte, worum es geht“, sagte Trainer Tobias Baierl, dessen Team in der ersten Hälfte dominierte und beim Torabschluss auch davon profitierte, dass Florian Kleidorfer aus der Ersten wieder zurück in der Reserve beordert wurde. Die Gäste belohnten ihren souveränen Auftritt mit einer 3:0-Pausenführung. In der zweiten Hälfte erzielte der VfB aber das 1:3 und drückte weiter. „Da stand das Spiel auf der Kippe“, gab Baierl zu, dessen Team nun durch den Sieg zurück auf dem Relegationsplatz ist. Tore: 0:1/0:2 Florian Kleidorfer (32./42.), 0:3 Dominik Bauer (43.), 1:3 Thomas Kaetzlmeier (51). SC Kirchdorf II – SV Dietersheim 1:4 (0:1).