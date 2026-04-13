A-Klasse 4: Spitzenteams gewinnen am Wochenende Fußball A-Klasse 4 von Benedikt Hub · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Eine deutliche Partie entwickelte sich zwischen dem TSV Hartpenning und dem TSV Irschenberg. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

Wörnsmühl, Warngau, Fischbachau und Hartpenning bleiben im Aufstiegsrennen. Nur der SC Wall kassierte eine überraschende Niederlage.

Die Teams an der Tabellenspitze in der A-Klasse 4 setzten sich am Wochenende durch. SC Wörnsmühl – Weyarn II 5:0 (1:0) Tore: 1:0 Sitzberger (31.), 2:0/3:0 M. Fichtner (65./67.), 4:0 Bernlochner (72.), 5:0 Hinterseher (76.) Laut hallte es in der Halbzeit der Partie zwischen dem TSV Weyarn II und Wörnsmühl durch den Kabinentrakt. Wörnsmühls Coach Marcus Huber war mit dem Auftritt seiner Elf gegen schwach aufgestellte Klosterdörfler nicht zufrieden. „In der ersten Halbzeit war es zu lässig“, sagt Huber. „Wir haben den letzten Pass und die Chancen zu fahrlässig vergeben.“ Im zweiten Durchgang wurde es durch die fehlende Ausdauer der TSV-Kicker und die Wörnsmühler Qualität deutlich. „Das Ergebnis ist nicht schön, aber ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft“, sagt TSV-Trainer Max Jarolin. FC Real Kreuth II – SV Warngau 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Gschwendtner (53.), 0:2 Höger (87.) Der SV Warngau erledigte seine Pflichtaufgabe bei der Kreuther Kreisklassenreserve. „Die Spielanteile waren 50/50, trotzdem war es aufgrund der besseren Torchancen ein verdienter Sieg“, berichtet SV-Coach Daniel Mayer. Damit gewannen die Warngauer ihr erstes Spiel im neuen Jahr. Trotz der Niederlage sahen auch die Kreuther nach zwei schwächeren Auftritten eine Verbesserung. „Das war heute ein gutes Spiel und nicht zu vergleichen mit denen davor. Die Mannschaft hat aus ihren Fehlern gelernt, und mit Glück wäre auch ein Punkt drin gewesen“, lobt FC-Coach Jürgen Welker. Die Enterbacher bleiben in diesem Jahr punktlos.

TSV Hartpenning – TSV Irschenberg 5:1 (2:1) Tore: 1:0 Grasmüller (17.), 1:1 Mihoc (28.), 2:1 Burggraf (Elfm./32.), 3:1 Veigl (ET/51.), 4:1/5:1 Sanftl (52./60.) Der TSV Hartpenning bleibt mit einem 5:1-Erfolg über den TSV Irschenberg im Aufstiegsrennen. Obwohl Irschenberg im ersten Durchgang gegen starke Hartpenninger dagegenhielt, deuteten die Vorzeichen nach einem diskutablen Elfmeter nach 45 Minuten auf einen Heimsieg. Ein Eigentor sorgte kurz nach der Halbzeit für die Entscheidung. „Der Sieg für Hartpenning geht in Ordnung, auch wenn er zu hoch ausfiel“, meint Irschenbergs Interimscoach Josef Sontheim. Hartpennings neuer Trainer Florian Voit bleibt in seinem dritten Spiel an der Seitenlinie ohne Punktverlust: „Tolle Leistung meiner Jungs.“ TSV Schliersee – SV Miesbach II 4:5 (1:0) Tore: 1:0 Gkonis (38.), 2:0 Novac (48.), 2:1 Nüßlein (55.), 2:2 Schwarzenbach (69.), 2:3 Pindado (70.), 3:3 Löw (77.), 3:4 Nüßlein (78.), 3:5 Waizmann (90.), 4:5 Widl (90.+4.) Eine zweite Hälfte mit acht Treffern sahen die Zuschauer beim Spiel der Miesbacher Bezirksligareserve in Schliersee. Die Schlierseer hätten im ersten Durchgang für einen höheren Pausenstand sorgen können. „Die erste Hälfte haben wir dominiert, und es hätte für uns höher ausfallen können“, sagt TSV-Sprecher Patrick Quinz. Im zweiten Durchgang kippte die Dominanz der Hausherren, und die Kreisstädter drehten die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten. Obwohl die Schlierseer sich von zwei Rückständen erholten, entschied Miesbach die Partie. „Die Moral hat heute bei jedem gepasst, leider hat es zum Ende nicht gereicht.“