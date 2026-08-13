A-Klasse 4 mit zwei Absteigern und vielen Reserven: Die Liga erfindet sich neu

Zwei heiße Kandidaten für die Meisterschaft: Der TSV Hartpenning (blau) will in die Kreisklasse aufsteigen. Daran hindern könnte ihn der SV Warngau (weiß). – Foto: Ralf Poeplau

Die A-Klasse 4 startet mit einigen neuen Teams in die Saison. Statt einem gibt es künftig zwei direkte Abstiegsplätze – und sechs Reserveteams gehen an den Start.

Zum Saisonauftakt am Wochenende geht die A-Klasse 4 im Vergleich zur Vorsaison deutlich verändert an den Start. Statt eines Absteigers gibt es ab sofort zwei direkte Abstiegsplätze, was die Spannung im Abstiegskampf deutlich erhöhen wird. Zudem stoßen neben dem Lenggrieser SC II drei weitere Teams aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zu den neun Miesbacher Teams dazu. Eine weitere Neuerung: Sechs Zweitvertretungen gehen in der Liga an den Start.

TuS Holzkirchen II

Die Holzkirchner Bezirksligareserve gilt unter vielen A-Klassen-Experten als heißer Kandidat auf die Meisterschaft. Diese Favoritenrolle nehmen die Holzkirchner auch gerne an. „Natürlich wollen wir alles dafür geben, in die Kreisklasse aufzusteigen“, lautet die Kampfansage von TuS-Coach Michael Scherer. Gleichzeitig stehe die Weiterentwicklung der vielen jungen Spieler im Fokus.

Der Kader wurde erneut mit einigen Talenten aus der U19 verstärkt – die Mannschaft, die zuletzt den Aufstieg in die Bezirksoberliga feierte. Als Hauptkonkurrenten um den Aufstieg sehen die Holzkirchner Warngau, Wörnsmühl und den Absteiger SG Reisach. Prognose: Wenn das Bezirksliga-Team in der neuen Saison richtig ankommt, wird sich das auch auf die Reserve auswirken. Ohne Verletzungssorgen werden sie in die Kreisklasse aufsteigen.

TSV Irschenberg

Nach einer enttäuschenden Saison will Thomas Gschwendtner, der wie berichtet das Traineramt beim TSV Irschenberg übernommen hat, die Mannschaft wieder auf Kurs bringen. Er will die vielen jungen Spieler nachhaltig in der ersten Mannschaft etablieren. Unter dem neuen Trainer soll die Spielweise im 4-2-3-1-System wieder mehr auf den eigenen Ballbesitz ausgerichtet werden. Das soll auch wieder mehr Fans an den Sportplatz locken.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung startet der TSV direkt gegen den Kreisklassenabsteiger SG Reisach. Als Saisonziel hat der Verein einen Platz im gesicherten Mittelfeld ausgegeben. Prognose: Die Irschenberger werden sich zu Beginn der Saison erst einmal sortieren. Trotz kurzzeitiger Abstiegssorgen wird man am Ende deutlich die Klasse halten.

FC Real Kreuth II

Durch die Abstiege des TSV Weyarn II und von Türkspor Hausham ist die Kreuther Kreisligareserve auf dem Papier das schlechteste noch vorhandene Team der Vorsaison. Nur 13 Punkte sammelte die Elf von Trainer Jürgen Welker aus 22 Partien.

In der neuen Saison stehen die Vorzeichen jedoch besser: Neben dem reaktivierten Lorenz Kremsreiter lockten die Kreuther einen der besten A-Klassen-Keeper an den Enterbach: Thomas Mielke aus Warngau. Ein riesiger Vorteil, zumal die Königlichen in der Vorsaison immer wieder gezwungen waren, Feldspieler im Tor einzusetzen. Deshalb wollen die Enterbacher in dieser Spielzeit nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben und in das obere Tabellenmittelfeld vorrücken. Prognose: Die Reserve wird immer wieder auf wichtige Spieler verzichten müssen, weshalb sie sich mit dem Abstiegskampf befassen muss.

SV Miesbach II

Reservemannschaften sind stark vom Erfolg der ersten Mannschaft abhängig. Der missratene Start in die Bezirksliga hat die Situation für den SV Miesbach II verschärft. Die besseren Spieler der zweiten Mannschaft werden zunehmend interessant als Kaderspieler für die Erste.

Vor allem in der Offensive fehlt es im Vergleich zu den Vorjahren an Qualität und Quantität. Trotzdem strebt die Miesbacher Reserve einen Platz unter den besten drei an. Vor allem jüngere Spieler, die aus der A-Jugend in den Herrenbereich wechseln, sollen den Unterschied ausmachen. Zu den Hauptkonkurrenten im Aufstiegsrennen zählen die Miesbacher den SV Warngau und den SC Wörnsmühl. Nach einer soliden Vorbereitung starten die Miesbacher erst am Dienstag, 18. August, gegen die SG Tegernseer Tal. Prognose: Die Miesbacher Reserve wird sich im oberen Tabellenmittelfeld wiederfinden.

TSV Schliersee

Der TSV Schliersee erlebte in der vergangenen Saison zwei unterschiedliche Phasen. Während die Hinrunde mit nur zehn Punkten enttäuschend verlief, konnte die Mannschaft in der Rückserie ihre Punkteausbeute mehr als verdoppeln. Dieser positive Trend soll nun fortgesetzt werden – mit dem Ziel, sich im vorderen Tabellendrittel zu etablieren.

„Wir wollen gegen jeden Gegner alles geben und das Maximum erreichen“, sagt TSV-Sprecher Patrick Quinz. Neben zwei Neuzugängen auf dem Platz konnte der TSV Schliersee mit Maximilian Baumgartner auch einen neuen sportlichen Leiter gewinnen. Nach einer erfolgreichen Vorbereitung, die mit Siegen gegen Föching und Waakirchen abgeschlossen wurde, steht am Samstag der erste Härtetest gegen die Lenggrieser Kreisligareserve an. Prognose: Anders als im Vorjahr wird der TSV Schliersee wieder ein ernst zu nehmender Kandidat im Aufstiegsrennen. Auch wenn es für ganz oben nicht reichen wird, werden sie die Top-Teams ärgern.

SG Tegernseer Tal

Mit dem neuen Trainer Stefan Schubert soll im Tegernseer Tal ab der neuen Saison ein frischer Wind wehen. Der Coach, der bereits Bayernliga-Erfahrung vorweisen kann, will vor allem auf junge Spieler setzen und eine neue Generation im Tegernseer Tal heranführen. Ein Prozess, der mehrere Jahre dauern wird.

In der neuen Spielzeit bleibt das Saisonziel ein gesicherter Mittelfeldplatz. „Unser Ziel ist es, möglichst viel Ballbesitz zu haben und mit Zug zum gegnerischen Tor attraktiven Fußball für die Zuschauer zu bieten“, erklärt Schubert. In den Vorbereitungsspielen konnte die SG noch nicht überzeugen: Alle fünf Freundschaftsspiele sowie das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV Irschenberg endeten in einer Niederlage, nur gegen die DJK Darching II erkämpfte die SG ein Unentschieden. Prognose: Die junge SG wird im Abstiegskampf mitmischen, die Klasse am Ende jedoch halten.

SC Wall

Nach zwei Jahren auf Platz neun will der SC Wall wieder oben angreifen. Dafür verlängerte der Verein den Vertrag mit Coach Ethem Perovic, der den SC nach seiner Übernahme in der Vorsaison aus einer schwierigen Situation in ruhigeres Fahrwasser brachte. Obwohl die Waller in der Vorsaison die zweitschlechteste Offensive der Liga stellten, erzielten sie in beiden Vorbereitungsspielen jeweils fünf Tore. Zudem verstärkte sich der SC durch die Rückkehr von Top-Stürmer Dominik Schumacher vom SV Miesbach. Am ersten Spieltag wartet mit der Holzkirchner Bezirksligareserve direkt ein harter Brocken. Prognose: Der SC Wall wird sich verbessern und eine unspektakuläre Saison spielen. Sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf wird der SC keine Rolle spielen.

SV Warngau

Haarscharf scheiterte der SV Warngau in der Vorsaison am Aufstieg. Am vorletzten Spieltag hatten die Warngauer im direkten Duell mit den SF Fischbachau die Chance auf die Meisterschaft. Am Ende mussten sie sich mit dem dritten Platz zufriedengeben.

Obwohl viele Mitstreiter den SV als Favoriten um die ersten Plätze sehen, ist das Saisonziel zurückhaltend. „Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Coach Daniel Mayer, der eine harte Saison prognostiziert. Die deutlichen Pleiten in der Vorbereitung unterstreichen diese Annahme. Abgesehen vom Abgang von Torwart Thomas Mielke hat sich der Kader durch einige junge Spieler verstärkt. Prognose: Der SV Warngau wird wieder oben mitspielen und einen Platz unter den besten drei erreichen.

SC Wörnsmühl

Das Saisonziel der Wörnsmühler ist klar: Um den Aufstieg mitspielen, am besten sogar ganz vorn. Nach einigen Jahren, in denen das Team von Trainer Marcus Huber regelmäßig um die Spitzenplätze kämpfte, soll es in dieser Spielzeit endlich klappen. Doch eine große Herausforderung wird sein, den Abgang von Mittelfeldmotor Jakob Hinterseher zu kompensieren. Er wechselte im Sommer zum SV Miesbach in die Bezirksliga.

Anders als Hinterseher erteilte der 39-Tore-Stürmer Matthias Fichtner den Kreisstädtern eine Absage und wird auch weiterhin in Gelb-Blau auflaufen. Er könnte abermals einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Wörnsmühler leisten. Prognose: Wörnsmühl wird wieder um den Aufstieg kämpfen. Am Ende wird es eine Platzierung unter den besten vier. Mit etwas Glück führt ihr Weg in die Relegation.