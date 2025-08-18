A-Klasse 4: Last-Minute Treffer in Top-Spielen

Am dritten Spieltag der A-Klasse 4 holten Wörnsmühl, Wall und Schliersee spät noch Punkte. Die SG Tegernseer Tal sorgte für eine Überraschung und steht weiter an der Spitze der Tabelle.

SC Wörnsmühl – SV Warngau 3:2 (1:1) Tore: 0:1 Gschwendtner (17.), 1:1 Schneider (45.), 1:2 Höger (Elfmeter/71.), 2:2 M. Fichtner (86.), 3:2 Pischetsrieder (90.+1.) Gelb-Rote Karte: R. Scheuck (SV/90.+2.) Der SC Wörnsmühl gewann den A-Klassen-Krimi zweier Meisterschaftsfavoriten in der Schlussphase. „Die taktisch cleverere und diszipliniertere Mannschaft hat verdient gewonnen“, betont SV-Coach Daniel Mayer. Bis kurz vor Schluss standen alle Vorzeichen auf einen Auswärtssieg der optisch überlegeneren Warngauer.

In der A-Klasse 4 wurden die Spiele erst spät entschieden. Wörnsmühl traf wie der SC Wall in der Nachspielzeit zum Sieg. Der TSV Schliersee schaffte einen Last-Minute-Ausgleich gegen Hartpenning. Miesbach II machte es deutlich, während die SF Fischbachau im Duell mit Lenggries II ihre Hausaufgaben machten.

Türkspor Hausham – SV Miesbach II 0:9 (0:5) Tore: 0:1 Kram (6.), 0:2 Waizmann (Elfmeter/17.), 0:3 Feicht (22.), 0:4 Kram (26.), 0:5 Schumacher (41.), 0:6 Kram (52.), 0:7 Waizmann (56.), 0:8 Feicht (57.), 0:9 Waizmann (80.) Die Miesbacher Bezirksligareserve erledigte ihre Hausaufgaben und schlug Türkspor Hausham deutlich mit 9:0. Aufgrund akuten Personalmangels musste die Elf von Türkspor-Trainer Cevdet Büyüksürücü von Beginn an in Unterzahl antreten. Die dadurch resultierenden Räume nutzten die Kreisstädter und ließen von Beginn an nichts anbrennen.

Dann entwickelte sich eine Partie auf ein Tor, und Matthias Fichtner traf zum Ausgleich. In der Nachspielzeit führte Sebastian Pischetsrieder die Wörnsmühler zum Sieg. „Wir waren eigentlich schon mausetot. Aber dann sind wir in den letzten 20 Minuten aufgewacht, haben Gas gegeben und waren drückend“, berichtet SC-Sprecher Marc Doll, der von einem schmeichelhaften Heimsieg spricht. Eigentlich sei es ein klassisches Unentschieden-Spiel gewesen, wobei die Gäste in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft gewesen seien.

Trotz des deutlichen Ergebnisses bleiben einige Schönheitsfehler im Miesbacher Spiel, die Coach Amine Ghazali bemängelte. „Ich bin mit der Art und Weise, wie wir diese Punkte eingefahren haben, nicht zufrieden“, sagt der Trainer. „Wir haben gegen einen stark dezimierten Tabellenletzten gespielt, da hätte ich mir mehr Dominanz, Klarheit und Konsequenz erwartet.“ Dennoch zählen drei Punkte, die im Aufstiegsrennen sicher helfen können. Für Türkspor war es hingegen mit insgesamt 29 Gegentreffern eine schwarze englische Woche.

SF Fischbachau – Lenggrieser SC II 3:1 (2:1) Tore: 1:0 Isenmann (5.), 1:1 Demmel (7.), 2:1 Bucher (18.), 3:1 Isenmann (67.) Das aus der Vorsaison gefürchtete Sturmduo aus Heinrich Isenmann und Anton Bucher stach auch diesmal beim SF-Heimspielauftakt zu und bescherte der Elf von Trainer Hans Ostner drei Punkte. Obwohl die Sportfreunde bereits nach fünf Minuten in Führung gingen, startete die Ostner-Elf schwach in die Partie. Folgerichtig traf die Kreisligareserve aus Lenggries wenig später zum Ausgleich.

Im zweiten Abschnitt fand Fischbachau zu alter Heimstärke und übernahm die Kontrolle. „Da haben wir deutlich mehr Engagement gezeigt und auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagt Ostner. Während der Urlaubszeit sei es schwierig kontinuierlich auf einem Niveau zu spielen. Für seine Mannschaft ist es nach zwei Siegen ein gelungener Saisonstart, der nach der Vizemeistersaison auf mehr hoffen lässt.

TSV Hartpenning – TSV Schliersee 2:2 (0:1) Tore: 0:1 Simsch (19.), 1:1 Burggraf (75.), 2:1 Meier (87.), 2:2 Jähne (90.+2.) Der TSV Schliersee konnte spät im Top-Spiel beim TSV Hartpenning einen Zähler einsammeln. „Es war ein starkes und sehr zweikampfbetontes Spiel, das letztendlich verdient Unentschieden geendet ist“, resümiert Schliersees Sprecher Patrick Quinz. Nach einer starken ersten Hälfte, die die Gäste mit 1:0 gewannen, wechselte das Momentum zur Pause und Hartpenning wurde die spielbestimmende Mannschaft mit einem deutlichen Chancenüberschuss.

„Da konnten wir uns auch bei unserem kurzfristig eingesetzten Keeper Michael Rummer bedanken“, erklärt Quinz. Folgerichtig konnten die Hausherren die Partie in der Schlussphase drehen und vermeintlichen den Dreier einfahren. Doch Schliersee bewies Moral und traf durch Korbinian Jähne in der Nachspielzeit zum Ausgleich. „Ich muss sagen, das war eigentlich nicht verdient. Aber das ist im Fußball halt so“, sagt Hartpennings Trainer Wacco Schmid.

SC Wall – TSV Irschenberg 1:0 (0:0) Tor: 1:0 F. Stoib (88.) Der SC Wall konnte den ersten wichtigen Dreier der Saison einfahren und sich spät gegen den TSV Irschenberg durchsetzen. „Wir hatten viele Ausfälle und konnten nicht das Umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärt TSV-Abteilungsleiter Lorenz Juffinger, der seine Mannschaft von einem Sieg weit entfernt sah. Obwohl es lange nach einem Duell auf Augenhöhe aussah, konnte Wall kurz vor Schluss den Treffer setzen.

Nach einem Freistoß nickte der läuferisch überragende Florian Stoib zum 1:0-Endstand ein und sorgte für die ersten drei Punkte der Saison. „Es waren zwei gleichstarke Mannschaften. Wir haben die spielerisch bessere Anlage gehabt und haben schon verdient gewonnen“, meint SC-Coach Peter Escher, der von einem enorm wichtigen Sieg spricht.

FC Real Kreuth II – SG Tegernseer Tal 1:2(1:1) Tore: 0:1 Höß (19.), 1:1 Frank (23.), 1:2 Höß (81.) Die SG Tegernseer Tal sorgte für die größte Überraschung der bisherigen Saison und startet mit neun Zählern aus drei Spielen. Obwohl die Mannschaft von Trainer Andreas Rohnbogner in der Vorsaison im Abstiegskampf gefesselt war, spielt diese frei auf und konnte nach Wall und Hausham nun auch die Kreisklassenreserve vom Enterbach schlagen.

Nach einem offenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten setzte die SG in der Schlussphase den entscheidenden Treffer und verteidigte die Führung. Mit dieser unerwartet starken Leistung steht die SG auch nach dem dritten Spieltag auf dem Tabellengipfel der A-Klasse. Für die zweite Mannschaft der Königlichen hätte der Saisonstart dagegen nicht schlechter laufen können, sodass das Team von Trainer Valentin Walch mit einer Niederlagenserie startet.