A-Klasse 4: Landkreisliga – schee war‘s

Die A-Klasse 4 war in der Saison 2024/25 ausschließlich mit Teams aus dem Landkreis Miesbach bestückt. Das kam an.

Nach zwei Jahren Pilotprojekt mit kleineren Ligen wurde das Ligasystem im vergangenen Jahr vom Bayerischen Fußballverband (BFV) wieder in das altbewährte geändert. Dadurch gab es in diesem Jahr wieder mehrere Spiele gegen unterschiedliche Teams und ein abwechslungsreiches Angebot für Fans.

Besonders im Landkreis Miesbach gelang es dem Verband um Spielgruppenleiter Anton Lechermann, mit der A-Klasse 4 eine attraktive reine Landkreisliga zu erstellen. Das traf seitens der Vereine auf viel Zuspruch, da somit so gut wie jede Woche ein anderes Derby anstand und sich die untereinander durchaus bekannten Vereine aus der Gegend auf dem Fußballplatz messen konnten.

„Die Landkreisliga bringt nur Vorteile. Du spielst fast ausschließlich gegen bekannte Mannschaften und Gesichter, was natürlich mehr hat als Auswärtsfahrten nach Deisenhofen oder Egling“, meint Schliersees Sprecher Patrick Quinz. Sein TSV würde eine erneute Einteilung innerhalb des Landkreises sehr begrüßen.

Auch aus der Sicht des SC Wörnsmühl war diese Einteilung ein voller Erfolg. „Ich glaube, allen Beteiligten hat es sehr Spaß gemacht. Wir haben viel Kontakt zu anderen Vereinen aus der Gegend gehabt. Man bleibt bei bekannten Gesichtern einfach gerne länger hocken“, erklärt Sprecher Marc Doll. Auch die ökologische Perspektive wurde durch die kurzen Anfahrtswege unterstützt. „Es ist natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man nicht immer ewig fahren muss.“

Der Meister TSV Weyarn hatte ebenfalls nicht nur aufgrund des Aufstiegs viel Freude an der A-Klassensaison. „Wir freuen uns natürlich sehr auf die Kreisklasse, blicken aber dennoch mit einem weinenden Auge auf die vergangene Saison. Mit so vielen spannenden Spielen in der Gegend war es die optimale Liga“, resümiert Trainer Michael Hub. Ganz fern bleibt der TSV der A-Klasse aber nicht, da die zweite Mannschaft aus der B-Klasse aufsteigen wird.

Benedikt Hub