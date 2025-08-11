A-Klasse 2 Zugspitze: Ligabericht

RW Überacker zeigte eine starke Moral und drehte ein spannendes Spiel gegen SC Olching II. Bereits in der 6. Minute brachte Valentin Rusch die Gäste mit 0:1 in Führung. Doch Sebastian Heiß antwortete prompt und glich in der 11. Minute aus. Nach der Halbzeit brachte Tobias Kratschmann Olching erneut in Front (60.). In der Schlussphase zeigte Überacker jedoch großen Kampfgeist: Erneut war es Sebastian Heiß (82.), der den Ausgleich erzielte, bevor Rico Lampl in der 84. Minute den umjubelten Siegtreffer markierte.

RW Überacker bewies starke Moral und effektive Chancenverwertung in den entscheidenden Momenten. SC Olching II versäumte es, die Führung zu verteidigen, und wurde für defensive Nachlässigkeiten bestraft.