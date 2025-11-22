 2025-11-18T09:22:12.436Z

Ligabericht

A-Klasse 1-6: Ticker, Ergebnisse und mehr vom 14. Spieltag

FuPa Oberbayern zeigt euch zum Spieltag alle Absagen, Ergebnisse, Ticker und mehr!

A-Klasse 1
A-Klasse 2
A-Klasse 3
A-Klasse 4
A-Klasse 5

A-Klasse 1

Morgen, 12:30 Uhr
SpVgg Hebertshausen
SpVgg HebertshausenSpVgg Hebeh.
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau II
12:30

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach II
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos II
Abgesagt

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld III
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos II
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
1.FC Kollbach
1.FC Kollbach1.FC Kollbach
SC Vierkirchen
SC VierkirchenVierkirchen
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Altomünster
TSV AltomünsterAltomünster
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg II
Abgesagt

Morgen, 14:30 Uhr
SC Lerchenauer See
SC Lerchenauer SeeLerchen. See
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach II
14:30

A-Klasse 2

Morgen, 12:45 Uhr
SV Am Hart München
SV Am Hart MünchenSV Am Hart
FV Rot-Weiß Birkenhof-Eschenried
FV Rot-Weiß Birkenhof-EschenriedEschenried
12:45

Morgen, 14:00 Uhr
VfB Sparta München
VfB Sparta MünchenVfB München
FC Hochbrück
FC HochbrückFC Hochbrück
14:00

Morgen, 12:15 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching II
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching II
Abgesagt

Morgen, 12:30 Uhr
FT München Gern
FT München GernFT Gern II
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach  II
12:30

Morgen, 15:15 Uhr
SV Sentilo Blumenau
SV Sentilo BlumenauSV Sentilo-B
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf II
15:15

A-Klasse 3

Morgen, 12:30 Uhr
FC Mainaustrasse
FC MainaustrasseFC Mainaustr
FC Olympia Moosach
FC Olympia MoosachFC Oly. Moos
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing II
SV München West
SV München WestSV Mü. West III
13:00

Morgen, 11:30 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern II
NK Dinamo München
NK Dinamo MünchenNK Dinamo Mü
11:30

Heute, 15:30 Uhr
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing II
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova II
15:30

Morgen, 14:30 Uhr
SV Lochhausen München
SV Lochhausen MünchenSV Lochh. Mü
FC Posavina München
FC Posavina MünchenFC Posavina
Abgesagt

A-Klasse 4

Morgen, 13:00 Uhr
Munich Irish Rovers FC
Munich Irish Rovers FCMu.Ir. Rover
FC Hellas München
FC Hellas MünchenHellas Münch
13:00

Heute, 18:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing III
SV München West
SV München WestSV Mü. West II
18:00

Morgen, 12:30 Uhr
FC Croatia München
FC Croatia MünchenFC Croatia II
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M. II
12:30

Morgen, 10:30 Uhr
TSV Forstenried-München
TSV Forstenried-MünchenForstenried II
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü II
10:30

Morgen, 16:00 Uhr
FC Wacker München
FC Wacker MünchenFC Wacker M. II
SV 1880 München
SV 1880 München1880 München
16:00

A-Klasse 5

Morgen, 13:30 Uhr
FC Perlach 1925
FC Perlach 1925FC Perlach
SpVgg 1906 Haidhausen
SpVgg 1906 HaidhausenHaidhausen II
13:30

Morgen, 11:30 Uhr
TSV Trudering
TSV TruderingTrudering II
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost II
11:30

Morgen, 11:00 Uhr
SV Polonia München
SV Polonia MünchenSV Polonia
SV Inter Taufkirchen
SV Inter TaufkirchenInt. Taufkir
11:00

Morgen, 15:15 Uhr
DJK Sportbund München-Ost
DJK Sportbund München-OstDJK SpB M-O
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor II
15:15

Heute, 15:30 Uhr
TSV Ottobrunn
TSV OttobrunnOttobrunn II
SK Srbija München
SK Srbija MünchenSK Srbija II
15:30

A-Klasse 6

Heute, 12:30 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide II
SV Dornach
SV DornachSV Dornach II
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
SC Baldham-Vaterstetten
SC Baldham-VaterstettenSC Baldham II
TSV Waldtrudering
TSV WaldtruderingWaldtruder. II
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim II
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing II
14:30

Morgen, 12:30 Uhr
ATSV Kirchseeon
ATSV KirchseeonKirchseeon II
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim II
12:30

Heute, 15:30 Uhr
TSV Ebersberg
TSV EbersbergEbersberg II
SG Moosach/Bruck
SG Moosach/BruckSG Moosach/Bruck
15:30

