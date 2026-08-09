A-Klasse: 0:4-Heimschlappe: TuS Framersheim ohne Fortuna Die SG Nieder-Wiesen/Rheinhessische Schweiz fährt in der A-Klasse Alzey-Worms einen ungefährdeten 4:0-Sieg in Framersheim ein +++ Nicht der einzige Kantersieg des 2. Spieltags von Perry Eichhorn · Gestern, 22:10 Uhr · 0 Leser

Zu Hause chancenlos: Der TuS Framersheim verliert deutlich gegen die SG Rheinhessische Schweiz – Foto: Michael Wolff

Alzey-Worms. Meisterschaftsfavorit TSG Pfeddersheim II bleibt Tabellenführer der A-Klasse Alzey-Worms. Punktgleich dahinter rangiert Rhenania Rheindürkheim. Die Begegnung zwischen dem TuS Stetten und dem FSV Osthofen wurde auf den 1. Oktober verlegt.

Im Vergleich zu den Resultaten des ersten Spieltages war das Ergebnis dieser Partie etwas überraschend. "Die erste Halbzeit war wie ein 0:0-Spiel. Es war wenig Tempo drin und es gab nur wenige Torchancen", berichtete Framersheims Trainer Peter Schmitt. Leonard Engelmann brachte die Gäste in Führung (25.). Im zweiten Durchgang erhöhten Sebastian Baumann (57., 87.) und Dominik Wernersbach (85.) auf 0:4 für die Rheinhessische Schweiz. "Das war ein schwacher Auftritt von uns. Das war einfach zu wenig", ärgerte sich Schmitt.

"Die Gäste waren ersatzgeschwächt. Wir haben die Partie ganz gut dominiert und hatten sie über beide Halbzeiten im Griff", erklärte Horchheims Rouven Staeck, der einen Gruß an den frisch operierten SVH-Trainer Michael Denschlag schickte. Jonas Selbert überragte mit drei Treffern (11., 18. Foulelfmeter, 59.). Axmed Salad (45.+1), Florian Karsch (63.), Robyn Fischer (87.) und Tobias Stephan (89.) besorgten den Rest. "Armsheim/Flonheim hat gut gekämpft. Wir wollten aber mehr und hatten mehr Power", war Steack zufrieden.

"Unter dem Strich hätte diese Begegnung auch 4:0 oder 5:0 für uns ausgehen können", sah Pfeddersheims Trainer Philipp Hamm sein Team klar stärker. Schließlich waren es zwei Foulelfmeter, die der TSG den Sieg brachten. Zunächst verwandelte Dominik Müller (33.) und in der Nachspielzeit zeigte sich Julius Britzius treffsicher (90.+5). "Beide Elfmeter waren berechtigt. Weinheim/Heimersheim hat am Ende nochmal Druck gemacht, aber unser Torhüter Luka Jung hat uns mit starken Paraden den Sieg gerettet", lobte Hamm.

"Wörrstadt war spielerisch überlegen, wir haben aber gut mitgehalten. Die Gegentore haben wir durch Fehler bekommen", monierte Hochheims Erik Stauss. Das 1:0 von Oliver Reuber (19.) drehten Marco Schulmerisch (38.) und Robert Dragun (45.) in eine Wörrstädter Halbzeit-Führung. Dem 2:2 durch Dominik Boy (67.) folgte die erneute Gästeführung durch Leon Krasnici (75.). Am Ende war es wieder Reuber, der Hochheim einen Punkt rettete (86.). "Unser Torhüter Simon Schrott hat gut gehalten. Am Ende können wir zufrieden sein", lautete das Fazit von Stauss.

"Das Spiel war weitgehen ausgeglichen. Besonders in der ersten Halbzeit. Beide Teams hätten in Führung gehen können", schilderte SG-Sprecher Philipp Gasse. Die Treffer fielen im zweiten Durchgang. Chris Keller (60.) und Bijan Hamzehpour (85.) stellten auf 2:0 für die SG. Karsten Kaltenborn gelang nur noch der Pfiffligheimer Anschlusstreffer (88.). "In der zweiten Hälfte wurde die Partie hitziger und entwickelte eine Eigendynamik. Am Ende war das Ergebnis aber in Ordnung", war Gasse erleichtert.

Das Glück entschied am Ende die Partie. "Es gab wenig Torchancen. Beide Mannschaften sind gut gestanden und es gab viele Zweikämpfe", beobachtete SG-Trainer Daniel Sälzer. Die Gimbsheimer hätten in Führung gehen müssen, aber Sinan Cogur setzte einen Foulelfmeter nur an die Latte (44.). Auf der anderen Seite lief es besser, als ein 35-Meter-Freistoß von Marcel Vogt den Weg ins Gimbsheimer Tor fand (54.). "Es war eine enge Kiste", war Sälzer erleichtert.