A-Kasse: Schwabsburg feiert Sieg und Kerb

TV 1817 Mainz – 1. FC Schwabsburg 1:3 (0:2). – „Wir waren in einigen Situationen nicht handlungsschnell genug und konnten nicht an die Leistungen der letzten Wochen anknüpfen“, konstatierte 1817-Teammanager Kalli Müllen. „Schwabsburg hat die ersten beiden Chancen konsequent genutzt und sehr kompakt verteidigt.“ Auf die Frage, ob die jungen 17er mit dem Druck nicht zurecht gekommen seien, meinte Müllen: „Das würde ich so krass nicht formulieren, aber Erfahrung kann heute auch eine Rolle gespielt haben.“ Und wie war die Stimmung nach dem Abpfiff? „Erstmal sind alle natürlich enttäuscht“, sagte Müllen. „Aber das Trainer-Team wird die Jungs im Laufe der Woche schon wieder aufbauen. Wir haben noch zwei Spiele und Schwabsburg noch drei.“

Dagegen schwärmte Timo Berkes, Sportlicher Leiter beim FCS: „Wir waren deutlich abgezockter, haben bis auf das Gegentor keine Chance zugelassen. Ein sehr verdienter Sieg. Jeder bei uns hat viel geackert. 1817 ist ein sehr sympathischer Verein und mit den jungen Spielern auf einem super Weg.“ Die Stimmung im Schwabsburger Lager war top. „Bei uns ist aktuell Kerb – da werden noch ein paar Kaltgetränke über die Theke gehen“, sagte Berkes. Und wie beurteilt er jetzt die Ausgangssituation? „Nach der Niederlage in Laubenheim durften wir bei 1817 unter keinen Umständen verlieren, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Die Jungs wissen jetzt, um was es geht und wollen sich mit den Bonusspielen belohnen.“ Tore: 0:1, 0:2 Dominik Wolf (25., 43.), 0:3 Nick Tobias Morsch (82.), 1:3 Daniel Krimmel (84.). Zuschauer: 150.

Barbaros Mainz – SG Basara/Moguntia 1896 Mainz 2:2 (1:1). – „Ein gutes und faires A-Klassen-Spiel, bei dem es eigentlich um nicht mehr viel ging“, kommentierte Hakan Akcay, Sportlicher Leiter von Barbaros. Tore: 1:0 Andre Schangin (12.), 1:1 Rayan Sabotta (13.), 1:2 Seungwon Ko (64., Foulelfer), 2:2 Lee Weber (74.). Zuschauer: 60.

FSV Alemannia Laubenheim – 1. FC Nackenheim 4:2 (0:1). – „Wir hatten das Glück einer Mannschaft der Spitzengruppe und Nackenheim das Pech eines Tabellenletzten“, sagte Alemannen-Trainer Dennis Keßler. „Zu fahrig waren wir in der ersten Halbzeit, in der unser Spiel einem müden Sommerkick gleichkam. In der zweiten Hälfte konnten wir zulegen.“ In der 82. Minute scheiterte Jan Kohlbacher (FSV) noch per Foulelfer an Torwart Franz Espig. Tore: 0:1 Marc-Kevin Marx (13.), 0:2 Samuel Horozovic (47., Foulelfmeter), 1:2 Raphael Dick (57.), 2:2 Kohlbacher (63.), 3:2 Sascha Deuser (69.), 4:2 Dean Howold (78.). Zuschauer: 130.