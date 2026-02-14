A-Juniorinnen starten mit Sieg ins neue Jahr

Gelungener Jahresstart für die A-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken. In einem Nachholspiel bezwang das Team von Trainer Tobias Grimm am Samstag den FSV Gütersloh im Völklinger Stadtteil Luisenthal mit 4:1 (2:0). Vor der Pause trafen Lea Becker (28.) und Maria Melissa Nica (40.) für das Malstattter Team, Nica baute diesen Vorsprung mittels Doppelschlag in der 54. Minute aus. Für die Gäste, die keine Auswechselspielerinnen dabei hatten, erzielte Acelya Gök in der 73. Minute den einzigen Treffer, ehe Carmen Kirps zwei Minuten später den Endstand herstellte. Der FCS-Trainer sagte nach dem Spiel: "Wir haben gut gespielt, waren dominant, hatten Chancen. Wir trafen beide Innenpfosten, ehe Becker eine Ecke einnickte. Das zweite Tor war ein Distanzschuss von Nica. Wir sind dann schlecht reingekommen, haben aber später wieder besser reingefunden. Sie waren stehend k.o., hatten keine Wechselspielerinnen dabei. Aber dennoch kassierten wir einen Gegentreffer, das hat mich etwas geärgert. Aber es war ein guter Jahres-Einstand, vor dem Tor hatten sie nur einen einzigen Torschuss. Dennoch war es ein gutes Spiel von uns und drei wichtige Punkte zum Jahresstart.