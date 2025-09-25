A-Juniorinhnen empfangen Mainz in Luisenthal

Die A-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken wollen am Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal auch im dritten Spiel der U19-Regionalliga des Westdeutschen Fußball-Verbandes ungeschlagen bleiben, wenn es gegen den 1. FSV Mainz 05 geht. Das U17-Team spielt am Sonntag in Worms.
Für den weiblichen Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken stehen am kommenden Wochenende wieder zwei Spiele auf dem Plan. Das U10-Team empfängt um 17 Uhr im Völklinger Stadtteil Luisenthal auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. den 1. FSV Mainz 05. Die Malstatterinnen haben aus zwei Spielen vier Punkte geholt und stehen hinter den verlustpunktfreien 1. FC Köln und Bayer Leverkusen nach zwei Spieltagen auf Rang Drei. Mainz hat mit einem Sieg und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz und liegt auf Rang Sieben.
Trainer Tobias Grimm sagte zu diesem Spiel: "Das wird wahrscheinlich ein enges Spiel, ich erinnere an das Pokalspiel gegen die U17, die voriges Jahr in der Liga bei den Jungs mitspielte und das wir 2:0 gewonnen haben. Das dürfte ungefähr der gleiche Kader sein. Sie haben jetzt zwei getrennte Kader wie die Meisten, wir verfahren ja anders weil wir keine eigene U19 haben. Eininge aus der Frauen-Reserve sind dabei, ansonsten spielen wir mit der U17 bis auf Shannon Huwer, die nicht da ist.".
In der U17-Regionalliga Südwest reist das weibliche Saarbrücker Nachwuchsteam am Sonntag nach Worms und trifft dort auf dem Kunstrasenplatz an der Alzeyer Str. um 13 Uhr auf Wormatia Worms. Das blau-schwarze Team führt die Tabelle mit 12 von 15 möglichen Punkten an, nur in Bad Neuenahr gab es eine Niederlage. Die Gastgeberinnen haben bislang aus vier Spielen drei Punkte geholt und stehen auf Rang Neun, unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Interessant ist das Torverhältnis, das bei einem Sieg und drei Niederlagen ein Plus von 12 Treffern aufweist. weil es einen 25:1-Kantersieg gegen den SV Hetzerath gab.
Hierzu meinte Grimm: "Wir werden nach und nach jüngere Spielerinnen in der U17 spielen lassen. Wir hätten dann 20 Spielerinnen, Lea Becker ist im Kader nach einem Kreuzbandriss. Hannah Dietrich fehlt noch, da ist uns ein Einsatz vor dem DFB-Pokal zu riskant. Worms ist schwer einzuschätzen, weil sie ein Spiel hoch gewonnen haben. Wir werden den Samstag abwarten und dann kurzfristig entscheiden, wer nach Worms mitfährt".