A-Juniorinhnen empfangen Mainz in Luisenthal

Die A-Juniorinnen des 1. FC Saarbrücken wollen am Samstag im Völklinger Stadtteil Luisenthal auch im dritten Spiel der U19-Regionalliga des Westdeutschen Fußball-Verbandes ungeschlagen bleiben, wenn es gegen den 1. FSV Mainz 05 geht. Das U17-Team spielt am Sonntag in Worms.

Für den weiblichen Nachwuchs des 1. FC Saarbrücken stehen am kommenden Wochenende wieder zwei Spiele auf dem Plan. Das U10-Team empfängt um 17 Uhr im Völklinger Stadtteil Luisenthal auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. den 1. FSV Mainz 05. Die Malstatterinnen haben aus zwei Spielen vier Punkte geholt und stehen hinter den verlustpunktfreien 1. FC Köln und Bayer Leverkusen nach zwei Spieltagen auf Rang Drei. Mainz hat mit einem Sieg und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz und liegt auf Rang Sieben.

Trainer Tobias Grimm sagte zu diesem Spiel: "Das wird wahrscheinlich ein enges Spiel, ich erinnere an das Pokalspiel gegen die U17, die voriges Jahr in der Liga bei den Jungs mitspielte und das wir 2:0 gewonnen haben. Das dürfte ungefähr der gleiche Kader sein. Sie haben jetzt zwei getrennte Kader wie die Meisten, wir verfahren ja anders weil wir keine eigene U19 haben. Eininge aus der Frauen-Reserve sind dabei, ansonsten spielen wir mit der U17 bis auf Shannon Huwer, die nicht da ist.".