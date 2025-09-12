A-Junioren wollen gegen Hoffenheim überraschen

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will nun ihre gute Startphase in der DFB-Nachwuchsliga mit einem weiteren Sieg krönen. Nach dem Triumph in Sandhausen kommt nun mit der TSG Hoffenheim am Samstag (14 Uhr) aber ein echt dickes Brett ins FC-Sportfeld an der Camphauser Str.).,

Mit dem Sieg in Sandhausen im Rücken und einem 4:1-Testspielerfolg gegen die luxemburgische U19-Nationalmannschaft als Lückenfüller gehen die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken am Samstag (14 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) ins Hei8mspiel gegen die TSG Hoffenheim. Die Gäste aus dem Kraichgau sind Tabellen-Dritter, haben aber "nur" sieben Punkte aus vier Spielen, das zeigt, dass sie auch verwundbar sind. "Es ist eigentlich egal,. ob sie uns ernst nehmen oder uns unterschätzen, wir müssen auf jeden Fall unsere beste Leistung gegen eines der besten Teams der Liga bringen, um zu bestehen. Vielleicht gelingt uns dann ja auch mal eine Überraschung mit einem Punktgewinn oder einem Dreier. Wir haben jetzt ja auch schon bewiesen, dass wir gegen stärker eingestufte Teams auch Möglichkeiten haben", sagte Trainer Jo8scha Klsuck am Freitag..