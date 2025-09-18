A-Junioren wollen auch in Karlsruhe punkten

Die U19 des 1. FC Saarbrücken will weiter beweisen, dass sie in dieser Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga besser abschneiden kann als in der Vorsaison, auch wenn es dann nicht zur Meisterrunde reichen würde. Dort können nämlich höchstens die drei besten Vertreter jeder Gruppe teilnehmen. Das FCS-Team hat als vorletzter sechs Punkte Rückstand auf Rang Drei - und genauso viel auf den vierten Platz, auf dem das Team des Sonntag-Gastgebers Karlsruher SC steht. "Wir wollen weiter zeigen, dass wir insgesamt besser abschneiden können als in der ersten Runde, dass wir nun auch weitere Mannschaften bezwingen können. Wir wissen natürlich, dass Karlsruhe sich für die nächste Meisterschaftsphase in der Gruppe der besseren Teams qualifizieren will, aber wir fahren schon da hin, um zu bestehen und wollen was mitbringen. Die ersten Spiele haben gezeigt, dass wir dazu in der Lage sind", sagte Trainer Joscha Klauck am Donnersteg. Die Partie in Badenia Stadion am Adenauerring (ehemals Grenke-Arena) beginnt am Sonntag um 13 Uhr.