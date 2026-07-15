A-Junioren von Ratingen 04/19 waren in falscher Jahreshälfte Erster

Mit 50 Zählern sind die A-Junioren von Ratingen 04/19 Meister der Niederrheinliga geworden, punktgleich vor dem 1. FC Bocholt. In der neuen Saison, die ab Mitte September beginnt, sind sie aber weiterhin in derselben Spielklasse. Jugendleiter Tobias Krampe erklärt: „In der U15, U17 und U19 ist es so, dass man aufsteigen kann, wenn man nach einem halben Jahr Erster wird. Das war bei den A-Junioren aber die SG Unterrath, die dadurch dann in der DFB-Nachwuchsliga gestartet ist. Wir waren am Ende des Jahres Erster.“ Also quasi in der falschen Jahreshälfte, um auf die höchste Ebene zu kommen.
Bis zu ihrem Abstieg aus der Regionalliga vor einigen Wochen waren die Ratinger C-Junioren in der Regionalliga – da schon in der unterklassigeren Staffel 2 – das höchtsspielende Jugendteam in Ratingen. Nun sind die 04/19-Junioren von der U15 bis zur U19 alle in der Niederrheinliga beheimatet. „Da fühlen wir uns auch wohl“, findet Krampe. „Da sind vor allem Vereine dabei, die wir auch aus der Oberliga von unserer ersten Senioren-Mannschaft kennen wie KFC Uerdingen, Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen, TSV Meerbusch oder Wuppertaler SV. Das ist gut, wenn man sich schon im Nachwuchsbereich auf diesem Niveau mit diesen Vereinen messen kann.“
Umso schöner sei die Spitzenplatzierung der A-Jugend am Ende der Spielzeit gewesen. „Dass wir in der Rückrunde Erster geworden sind, spricht für sich und unsere Jugendarbeit. Wie bei der U19 mit Samir und Jakob Hanna haben wir auch in der U17 und U15 überall Trainer, die sich voll mit Ratingen identifizieren“, betont Krampe. Ein positiver Nebeneffekt der guten Platzierung: „Dadurch sind wir durchgängig in den neuen Saisons sicher in den Niederrheinligen vertreten und müssen nicht noch Quali spielen. Das vereinfacht auch die Kaderplanung“, sagt Krampe.
Ob es denn mal etwas wird mit einem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga, muss man abwarten. „Wir freuen uns über den sportlichen Erfolg, wenn die Mannschaften so gut abschneiden. Aber selbst wenn die A-Junioren jetzt vorneweg marschieren sollten, müssten wir dann nach einem halben Jahr erst einmal intern sprechen, ob wir in die DFB-Nachwuchsliga gehen würden“, sagt Krampe und erklärt auch am Beispiel der SG Unterrath, die mit sechs Punkten aus 14 Spielen als Tabellenletzter direkt wieder abstieg: „Unterrath hat auch gemerkt, dass es in der Liga nicht so einfach ist, Punkte zu holen. Da ist dann die Frage, ob das sinnvoll ist, weil es eben deutlich schwieriger ist, sich gegen Nachwuchsleistungszentrums-Mannschaften durchzusetzen. Andere Vereine als wir haben andere Möglichkeiten, da professioneller zu arbeiten. Und es ist ja auch ein finanzieller Aufwand mit weiteren Fahrtwegen. Wir freuen uns über jeden sportlichen Erfolg, aber wenn wir in die Situation kommen, dass ein Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga ein Thema wird, müssten wir erst einmal darüber reden.“ Und noch hat die Saison ja nicht einmal begonnen.