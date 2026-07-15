A-Junioren von Ratingen 04/19 waren in falscher Jahreshälfte Erster Die Bilanz des Nachwuchses bei Ratingen 04/19 kann sich für Jugendleiter Tobias Krampe sehen lassen. von Georg Amend · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Die Ratinger A-Junioren haben eine überragende Saison gespielt. – Foto: Jens Terhardt

Mit 50 Zählern sind die A-Junioren von Ratingen 04/19 Meister der Niederrheinliga geworden, punktgleich vor dem 1. FC Bocholt. In der neuen Saison, die ab Mitte September beginnt, sind sie aber weiterhin in derselben Spielklasse. Jugendleiter Tobias Krampe erklärt: „In der U15, U17 und U19 ist es so, dass man aufsteigen kann, wenn man nach einem halben Jahr Erster wird. Das war bei den A-Junioren aber die SG Unterrath, die dadurch dann in der DFB-Nachwuchsliga gestartet ist. Wir waren am Ende des Jahres Erster.“ Also quasi in der falschen Jahreshälfte, um auf die höchste Ebene zu kommen.

Drei Teams in der Niederrheinliga Bis zu ihrem Abstieg aus der Regionalliga vor einigen Wochen waren die Ratinger C-Junioren in der Regionalliga – da schon in der unterklassigeren Staffel 2 – das höchtsspielende Jugendteam in Ratingen. Nun sind die 04/19-Junioren von der U15 bis zur U19 alle in der Nieder­rheinliga beheimatet. „Da fühlen wir uns auch wohl“, findet Krampe. „Da sind vor allem Vereine dabei, die wir auch aus der Oberliga von unserer ersten Senioren-Mannschaft kennen wie KFC Uerdingen, Sportfreunde Baumberg, ETB Schwarz-Weiß Essen, TSV Meerbusch oder Wuppertaler SV. Das ist gut, wenn man sich schon im Nachwuchsbereich auf diesem Niveau mit diesen Vereinen messen kann.“ Umso schöner sei die Spitzenplatzierung der A-Jugend am Ende der Spielzeit gewesen. „Dass wir in der Rückrunde Erster geworden sind, spricht für sich und unsere Jugendarbeit. Wie bei der U19 mit Samir und Jakob Hanna haben wir auch in der U17 und U15 überall Trainer, die sich voll mit Ratingen identifizieren“, betont Krampe. Ein positiver Nebeneffekt der guten Platzierung: „Dadurch sind wir durchgängig in den neuen Saisons sicher in den Niederrheinligen vertreten und müssen nicht noch Quali spielen. Das vereinfacht auch die Kaderplanung“, sagt Krampe.