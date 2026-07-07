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Ligabericht
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A-Junioren von Eintracht Wetzlar steigen auf
Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-A-Junioren von Eintracht Wetzlar erreichen die Gruppenliga. Ihr Erfolgsgeheimnis? Eine starke Defensive und konzentrierte Leistungen in der Relegation +++
Wetzlar . Auf eine erfolgreiche Saison können die Fußball-A-Junioren von Eintracht Wetzlar zurückblicken: Nach einer konstant starken Spielzeit sicherte sich die Mannschaft souverän die Meisterschaft und machte über den Triumph in der Relegation den Sprung in die Gruppenliga perfekt.