 2026-07-06T13:26:36.144Z

Ligabericht

A-Junioren von Eintracht Wetzlar steigen auf

Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-A-Junioren von Eintracht Wetzlar erreichen die Gruppenliga. Ihr Erfolgsgeheimnis? Eine starke Defensive und konzentrierte Leistungen in der Relegation +++

von Redaktion · Heute, 13:59 Uhr · 0 Leser
Die A-Junioren von Eintracht Wetzlar feiern gemeinsam mit ihrem Trainer Özkan Giasar (r.) den Aufstieg in die Gruppenliga. © Stefan Bamberger
Die A-Junioren von Eintracht Wetzlar feiern gemeinsam mit ihrem Trainer Özkan Giasar (r.) den Aufstieg in die Gruppenliga. © Stefan Bamberger

Wetzlar . Auf eine erfolgreiche Saison können die Fußball-A-Junioren von Eintracht Wetzlar zurückblicken: Nach einer konstant starken Spielzeit sicherte sich die Mannschaft souverän die Meisterschaft und machte über den Triumph in der Relegation den Sprung in die Gruppenliga perfekt.

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