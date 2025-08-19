A-Junioren spielen am Mittwoch gegen Darmstadt 98

Für die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken geht es am Mittwoch, 20.08. in der DFB-Nachwuchsliga mit dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 weiter. Die Begegnung wird um 18 Uhr auf dem Rasenplatz an der Traminer Str. in Urberach, einem Stadtteil von Rödermark, ausgetragen. Für das FCS-Nachwuchsteam ist es nach der knappen Heimniederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern erst das zweite Spiel der neuen Saison, weil sie am vergangenen Spieltag spielfrei war. Darmstadt hat ein Spiel gewonnen und ein Mal Remis gespielt und ist Zweiter. "Wir haben die Zeit genutzt, konnten auch ein Testspiel bestreiten, ich denke, dass wir sehr gut vorbereitet nach Hessen fahren und ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe. Wir hatten zuletzt auch einige Jungs bei der Zweiten dabei, da konnten sie schon Erfahrungen im Aktiven-Bereich sammeln. Wir haben die Zeit genutzt und wollen nun gegen die Lilien ein gutes Spiel mit einem hoffentlich guten Ergebnis abliefern", sagte Trainer Joscha Klauck am Dienstag. Nur Sandhausen hat bislang beide Spiele verloren. Der Tabellendritte Karlsruher SC hat nur drei Punkte mehr, aber auch erst ein Spiel bestritten. Es liegt also alles noch eng beisammen, nur Heidenheim konnte bislang die vollen sechs Zähler verbuchen.