A-Junioren müssen zweiten Platz bald räumen 1.FC Saarbrücken: U19 mit Niederlage in die Winterpause

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken müssen wahrscheinlich am Sonntag ihren zweiten Tabellenplatz wieder hergeben. Gegen den SV Gonsenheim gab es am Samstagabend eine 1:3 (0:3) Heimniederlage. Der TSV Schott kann am Sonntag mit einem Auswärtssieg in Koblenz vorbeiziehen.

Für die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken gab es im letzten Spiel des Jahres nicht viel zu holen. Das Heimspiel gegen den SV Gonsenheim, der in der Tabelle jetzt u7nmittelbar hinter den Malstattern Dritter ist, gewann am Samstagabend auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld mit 3:1 (3:0). Schon zur Pause schien die Begegnung zugunsten der Mainzer entschieden. Ndosi Exaurce Papela (17.), Mika Noel Maurer (43.) und Robin Hofmann (45. + 2.) machten schon vor der Pause alles klar. Für die Malstater traf lediglich Tim Walle per Strafstoß (60.) Zumindest bis Sonntag bleibt die Mannschaft von Tobias Eisel Zweiter, da der nur einen Punkt zurückliegende Tabellenvierte TSV Schott Mainz am Sonntag bei TuS Koblenz aber noch punkten kann, rutsch das FCS-Team auf Rang Drei ab. Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern ist mit neun Punkten Vorsprung und einem spiel weniger schon meilenweit entfernt

So haben sie gespielt...

1. FC Saarbrücken: Ferring, Curto (73. Schneider), Rhani, Gebhard (80. Erdogan), Smith, Östlund (38. Östlund), Sahin, Kloster, Weber, Cullmann (87. Schmelzer), Walle. Trainer: Tobias Eisel

SV Gonsenheim: Luther, Ben Hazaz, Hangatta, Papela, Hofmann , Engler (86. Hahn), Pezic (77. Jampe), Maurer, Kruse (61. Coric), Kornmesser (90. Shamshon), Fellahi. Trainer: Trainer: Luca Vanni