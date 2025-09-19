A-Junioren-Mittelrheinliga: "Kein Spiel ist ein Selbstläufer"

Nach der knappen Niederlage will der FC Hürth am dritten Spieltag der A-Junioren-Mittelrheinliga Wiedergutmachung betreiben, trifft aber mit Königsdorf auf ein Team, das mit zwei Siegen aus zwei Spielen selbstbewusst anreist. Im zweiten Schlüsselspiel empfängt der FC Pesch den FC Hennef 05, der zuletzt seine Form deutlich steigerte. Während Königsdorf und Hennef ihre Erfolgsserien fortsetzen wollen, hoffen Hürth und Pesch auf ein Ausrufezeichen gegen die Favoriten.

Für die Sportfreunde Troisdorf 05 wartet am Samstag ein Highlight: das Auswärtsspiel bei Fortuna Köln. Trainer Tarek Maarouf betont: „Fortuna Köln ist eine eingespielte und starke Mannschaft, gegen die es immer schwer ist zu bestehen. Wir wissen um ihre Qualität, bereiten uns aber so gut wie möglich auf die Aufgabe vor. Unser Ziel ist es, Fortuna Köln so gut wie möglich zu fordern, ihnen das Leben schwer zu machen und am Ende Punkte mit nach Troisdorf zu nehmen.“

Fortuna Köln erwartet ein hartes Spiel. Trainer Timo Westendorf erklärt: „Wir treffen auf einen gut organisierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Troisdorf hat nicht nur am letzten Spieltag Deutz eindrucksvoll geschlagen, sondern auch am ersten Spieltag Hennef alles abverlangt. Es wird ein Spiel werden, in dem wir einen kühlen Kopf bewahren und total fokussiert sein müssen.“

Hürth gegen Königsdorf: ein Duell mit Spannung

Auch der FC Hürth geht ambitioniert ins Wochenende. Trainer Sanan Azizov erklärt: „Nach der unglücklichen Niederlage zuletzt wollen wir es diesmal besser machen und die drei Punkte holen. Wir treffen auf den Ex-Meister, der bislang beide Spiele gewonnen hat. Aber wir schauen nicht mehr so sehr auf den Gegner, sondern auf uns selbst. Je stärker der Gegner, desto mehr können wir uns weiterentwickeln.“

Ufuk Balik vom TuS BW Königsdorf will die positive Serie seiner Mannschaft fortsetzen: „Wir gehen mit breiter Brust in das nächste Spiel und wollen unseren Lauf beibehalten. Wir wissen, dass kein Spiel in der Mittelrheinliga ein Selbstläufer ist. Daher werden wir mit einer gewissen Portion Demut und Respekt in das Auswärtsspiel gehen.“

Pech empfängt Hennef 05

Der FC Hennef 05 trifft auf den FC Pesch. Mutlur Demir lobt die Entwicklung seiner Mannschaft: „Die Mannschaft hat im letzten Spiel eine Steigerung gezeigt. Das stimmt optimistisch und wir freuen uns auf das nächste Spiel. Pesch ist bisher meiner Meinung nach unter Wert geschlagen worden. Wir werden mit dem größten Respekt und maximaler Motivation das Spiel angehen.“

Pesch will die Leistungen steigern. Trainer Yavuz Günay fordert: „Nach dem Fehlstart müssen wir gucken, dass wir an den Basics im Fußball arbeiten – Einstellung, Lauf- und Zweikampfbereitschaft und einfaches Passspiel. Wenn uns das gelingt, könnten wir etwas Zählbares rausholen.“

Rheinsüd Köln will nächsten Schritt machen

Rheinsüd Köln Trainer Carsten Kerkhoff zeigt sich zuversichtlich: „Nach unserem Punktgewinn gegen Fortuna Köln haben wir in dieser Woche an taktischen Details gearbeitet, die uns bestärken, gegen Düren zu punkten. Unser Personal ist auch fit und in Bestbesetzung bereit für den nächsten Schritt.“

Elias Ponsen vom 1. FC Düren erkennt einen starken Gegner: „Uns ist bewusst, dass das eine große Herausforderung wird, der wir uns als Mannschaft stellen müssen." Zudem ergänzt er: „Entscheidend wird sein, dass wir als Team kompakt auftreten, diszipliniert bleiben und Schritt für Schritt unser Spiel auf den Platz bringen."

Erftstadt reist nach Eilendorf

Für den SC Germania Erftstadt-Lechenich steht ein Auswärtsspiel bei SV Eilendorf an. Trainer Dustin Esser warnt: „Auch wenn unser Gegner mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet ist, wissen wir diese Ergebnisse richtig einzuordnen. Wer wie Eilendorf gegen den Bonner SC lange mithalten kann, bringt definitiv Qualität auf den Platz. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel – gerade der kompakte, kleine Platz in Eilendorf hat seinen ganz eigenen Reiz. Wir sind bereit, alles reinzuwerfen, um unsere ersten Auswärtspunkte der Saison einzufahren."

Deutz 05 hofft auf die Wende

Nach zwei Niederlagen in Folge will Deutz 05 den Bock umstoßen. Trainer Mehmet Isik erklärt: „Nach zwei Niederlagen und etwas fehlendem Fußball-Glück hoffen wir am Sonntag, dass das Blatt gegen einen starken Gegner mal auf unsere Seite kippt. Die Jungs arbeiten hart, auch wenn zuletzt einige Leistungsträger in der ersten Mannschaft aushelfen mussten. Jetzt wollen wir wieder gemeinsam Gas geben und alles reinwerfen!“

Vichttal vor Highlight-Spiel gegen Bonn

VfL Vichttal: Co-Trainer Frank Thielen blickt voller Vorfreude auf das Heimspiel: „Heimspiel Bonner SC – wir freuen uns auf dieses Spiel gegen einen Primus aus dieser Liga. Wir werden wie immer versuchen, unser Spiel zu spielen, die Mannschaft wird alles versuchen, um positiv aus diesem Spiel zu kommen. Ich hoffe, es werden viele Zuschauer dieses Spiel besuchen.“