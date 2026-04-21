A-Junioren mit torreichem Remis

Nachdem das Vorspiel noch mit 8:1 (3:1) für die JFV Dreisamtal A3 endete, konnte das Team von Haris Halilovic das Ergebnis im Rückspiel um einiges einengen.

Nach genau einer Stunde Spielzeit ging Dreisamtal erneut in Führung – 1:2 (60.). Tuniberg-Süd schlug aber wieder zurück, und nun sogar doppelt. Nach einem Steckpass von Patryck-Marian Cornea-Matei schoss Rines Sllamniku das 2:2 (62.). Weil’s so schön war, dachte sich Rines Sllamniku, und schnürte seinen „Dreierpack“. Valentino „Rossi“ Zonfrilli legte ab, und der Torjäger setzte die Kugel aus 18 Metern in den Winkel zum 3:2 (83.).

Mit dem 3:3 konnte man einen wertvollen Teilerfolg einstreichen. In der sehr ausgeglichenen Partie gingen die Gäste mit einem äußerst glücklichen Tor mit 0:1 (37.) in Führung. Noch vor der Pause glich Rines Sllamniku zum 1:1 (43.) aus.

Leider brachte man das nicht ins Ziel, denn per Strafstoß (90.) konnten die Dreisamtäler noch zum 3:3-Endstand ausgleichen.

Die Begegnung wurde von Schiedsrichter Osman Arduc sehr gut und unauffällig geleitet.

Ein Dank geht natürlich auch an die vier B1-Junioren Patryck, Alexander Petkov, Valentino und die „Tormaschine“ Rines, die eine große Unterstützung waren.

Des Weiteren spielten:

Marlon Samol – Diego Cimino, Luis Seng, Mathis Schanz, Ben Schubert, Lucien Pimento Da Silva (C), Jentino Kaiser – Ibrahim Bleichrost, Juan Habash, Diego Griebl.

Glückwunsch zum 3:3 … und nun noch ein Tipp von mir am Rande:

Mit etwas mehr Trainingsfleiß (! wie die B1-Junioren !) wäre noch viel mehr möglich. 👍⚽🙌

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)