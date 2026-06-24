A-Junioren Kreismeister JSG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf

Sieger des Endspiels um die A-Junioren Kreismeisterschaft Osnabrück - JSG Bohmte/Ostercappeln/SV Schwagstorf – Foto: Thomas Mönter

Bei hochsommerlichen Temperaturen legte die Mannschaft der JSG BOS durch einen Treffer von Ben Dettmer zur Pause eine knappe aber verdiente Führung vor. In einer intensive Partie baute Domenic Mönkehues die Führung eine Viertelstunde vor dem Ende auf 2:0 aus bevor Nikita Titov fünf Minuten vor dem Ende mit seinem Tor zum 3:0 den Deckel auf das Spiel machte.

Beide Mannschaften sich bereits den Aufstieg in die A-Junioren Bezirksliga gesichert. Die JSG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf krönte eine erfolgreiche Saison zusätzlich mit dem Titel des Kreismeisters.