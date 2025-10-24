A-Junioren-Kapitän Mentzel darf sich erstmals in der U23 beweisen

Ob einer von ihnen gar eine Option für den Kader gegen Hertha BSC sein könnte, ließ Anfang noch nicht durchblicken. In der U23 werden derweil aber alle hoffen, dass die fünf Akteure, die bei ihr Stammspieler sind, am Samstag nicht in Berlin, sondern in Düsseldorf sein werden, um gegen die U21 des SC Paderborn (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) anzutreten. Zumal, da das Team von Jens Langeneke ganz ähnliche Sorgen plagt.

„Personell ist es aktuell wirklich herausfordernd“, erzählt der U23-Trainer. „Wir werden auch gegen Paderborn mit einem kleinen Kader an den Start gehen. Ich denke, wir bekommen einen 17-Mann-Kader hin, da sind dann aber auch schon zwei Spieler aus der U19 dabei – Levi Mentzel zum ersten Mal, bedingt durch die Rotsperre von Noah Förster.“

Der 18-jährige Mentzel ist Kapitän von Fortunas A-Junioren und ist als Stammspieler in der Innenverteidigung ein unverzichtbarer Faktor im Team von U19-Trainer Engin Vural. Auch wenn es wahrscheinlich auf keinen Startelfplatz für ihn hinauslaufen wird, eine zuverlässige Option als Einwechselspieler wird Mentzel mit Sicherheit sein.

„Wir werden eine ähnliche Aufstellung auf den Platz bringen wie schon gegen Köln, da haben wir eine gute erste Hälfte hinbekommen“, berichtet Langeneke – gegen die U21 des FC hatte Noah Egouli gemeinsam mit Leonard Brodersen das Innenverteidiger-Duo gebildet. „Trotzdem ist man als Trainer durch die vielen Ausfälle in seinem Handeln eingeschränkt, wenn man nicht auf jeder Position noch Spieler hat, die man reinschmeißen kann. Stattdessen ist man dann immer etwas am Puzzeln und am Umbauen.“

Durststrecke soll beendet werden

Und auch wenn spielerisch in den vergangenen Wochen vieles überhaupt nicht gut lief, die dünne Personallage erschwert die Situation definitiv noch einmal immens. „Wir wollen uns dennoch nicht beklagen, wir starten mit elf Jungs, die das Spiel gewinnen können“, betont der „Zwote“-Coach. „Und dann haben wir natürlich noch fünf Einwechselspieler, es können also alle Feldspieler, die auf der Bank sitzen, zum Einsatz kommen.“

Nach fünf sieglosen Partien in Folge muss die Düsseldorfer Rumpftruppe aber dennoch eine Schippe drauflegen. „Wir haben zuletzt wirklich deutlich zu viele Gegentore kassiert, das müssen wir abstellen und defensiv besser arbeiten“, sagt Langeneke. „Auch im Umschalten nach Ballverlusten müssen wir hinten wieder kompakter werden. Dann können wir auch wieder Punkte einsammeln.“ Punkte, die die Flingerner brauchen, wenn sie nicht in die untere Tabellenhälfte rutschen wollen.