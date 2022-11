A-Junioren holen Derby-Sieg 1.FC Saarbrücken: A-Junioren setzen sich gegen Elversberg durch

Den frühen Rückstand-Schock hat die U19 im Saar-Derby bei der SV Elversberg gut verdaut. Im Stadion am Franzschacht, wo das Derby in der U19-Regionalliga Südwest ausgetragen wurde, stand es schon nach 50 Sekunden 1:0 für die Gastgeber. "Das ist uns ja zuletzt schon mal passiert, aber diesmal haben wir gleich die richtige Antwort gefunden und haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen", sagte FCS-U19-Trainer Tobias Eisel zum frühen Rückstand. Abdennour Rhani konnte nach 17 Minuten ausgleichen, Tim Walle gelang nach 38 Minuten die Führung für die blau-schwarzen Gäste. "Wir sind dann besser in den zweiten Durchgang reingekommen, konnten die Führung ausbauen und die Punkte mitnehmen. Tim Walle gelang nach 56bMinuten das 1:3, Ian Smith entschied die Partie nach 61 Minuten. "Das war die Entscheidung, er hat mit einem schönen Flugkopfball getroffen. Sie sind dann nochmal rangekommen, konnten den Schwung aber nicht mit in die Schlussphase nehmen, wir haben es dann nach Hause gebracht", sagte FCS-Trainer Tobias Eisel nach dem Spiel. Das FCS-Team hat Platz Zwei vom an diesem Wochenende spielfreien TSV Schott Mainz übernommen, hat aber nun ein Spiel mehr ausgetragen als die Rheinhessen. Die SVE ist Zehnter, Hertha Wiesbach kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Homburg aber vorbeiziehen. Auch der Dreizehnte JFG Schaumberg-Prims, der an diesem Wochenende spielfrei ist und zwei Punkte weniger hat, könnte an der SVE vorbeiziehen. Im ungünstigsten Fall wäre das Kaiserlinden-Team dann auf einem Abstiegsplatz.