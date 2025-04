A-Junioren fordern Tabellenführer heraus

Nach dem Punktgewinn in Meerbusch hat sich die U19 des 1. FC Saarbrücken nun etwas richtig Schweres vorgenommen. Sie will Tabellenführer Alemannia Aachen herausfordern. Das Spiel gegen den Spitzenreiter findet am Samstag ab 17.30 Uhr auf dem Rasenplatz an der Holzer Str. In Quierschied statt.

Auf die U19 des 1. FC Saarbrücken wartet am Samstag ab 17.30 (Rasenplatz Holzer Str., Quierschied) eine richtig schwere Aufgabe. "Alemannia Aachen ist mittlerweile Spitzenreiter in unserer Gruppe, wir haben das Hinspirl 0:3 verloren, es kommt also ein echter Brocken auf uns zu. Wir werden auf U17-Spieler diesmal verzichten, weil sie am Sonntag bei ihrem Team sind. Eventuell kommen U16-Spieler hinzu. Zudem erwarten wir, dass drei Spieler ins Team zurück kommen", sagte Trainer Salvatore D'Andrea am Freitag. Kim Riffel war zuletzt erkrankt, auch Max Seltzer und Justin Chanot könnten zurück kommen. Das FCS-Tem ist Siebter, der Sechste TSV Meerbusch hat aber nur einen Punkt mehr. Allerdings hat Schlusslicht TuS Blau-Weiss Königsdorf aus Frechen auch nur einen Punkt weniger.