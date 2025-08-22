A-Junioren empfangen Tabellenführer

Nach zwei Startniederlagen gegen den 1. FC Kaiserslautern und beim SV Darmstadt 98 würde die U19 des 1. FC Saarbrücken am Sonntag gerne die ersten Punkte in der DFB-Nachwuchsliga Gruppe F in der laufenden Saison holen. Doch ob das ausgerechnet am Sonntagmorgen (10.30 Uhr, FC-Sportfeld, Camphauser Str.) gelingt, ist mehr als fraglich, den als Gast kommt Spitzenreiter 1. FC Heidenheim nach Malstatt. "Sie haben bislang als einziges Team neun Punkte geholt, sie sind auf keinen Fall schwächer als in der Vorsaison und da waren sie schon stark. Wir wollen dagegenhalten, wollen unsere Chancen suchen und hinten wieder so stabil stehen, wie in den meisten Phasen der beiden bisherigen Spiele", sagte Trainer Joscha Klauck. "Wir haben erst am Mittwoch in Darmstadt gespielt, wir wollen natürlich allen die Möglichkeit gegen zu spielen. Aber wir wollen auch niemanden überbelasten. Wir werden mit dem sportlichen Leitungsstab der Zweiten vorab klären, für wen es sinnvoll ist, auch noch abends für das Spiel der Zweiten gegen die Sportfreunde Köllerbach zur Verfügung zu stehen", sagte der Trainer im Hinblick auf Einsätze von A-Junioren am gleichen Abend im Saarlandliga-Spiel gegen die SF Köllerbach.