A-Junioren empfangen Hopp-Team 1.FC Saarbrücken: Am Samstagabend geht es gegen den FC Speyer

Die Tabelle der Regionalliga Südwest gibt einen unzureichenden Blick auf die wahre Leistungsstärke der Teams. Manche Mannschaften wie der Rangfünfte FK Pirmasens haben bereits neun Begegnungen bestritten , andere wie der Vierte SV Gonsenheim erst sieben. Die FCS-Jungs sind acht Mal angetreten und liegen auf Rang sechs. Da weder Gonsenheim noch Pirmasens am Wochenende spielen, könnte mit einem Heimsieg über den FC Speyer (Samstag, 18 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser satr.) Rang vier erreicht werden. Der Gegner aus der Vorderpfalz kommt als Zweiter, profitiert aber davon, dass Gonsenheim so wenige Spiele hat. Dennoch ist der Gast aus der Domstadt nicht zu unterschätzen, 30 eigene Treffer sind hinter Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern und dem FCS-Team der drittbeste Wert der Liga, die Offensive sollte also in Schach gehalten werden. Auch der FC Homburg, der drei Punkte hinter den FCS-Jungs Siebter ist, spielt am Wochenende nicht. Mit Johannes Minke war ein A-Junior am Mittwoch beim Spiel der Zweiten gegen den SV Eintracht Altenwald in der zweiten Hälfte im Einsatz, was die Durchlässigkeit der Kader-Zusammenstellung unterstreicht. Freddy Recktenwald wird hingegen wie am Mittwoch bereits fehlen.