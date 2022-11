A-Junioren des VfB Hilden punkten gegen Rot-Weiss Essen erstmals Die Hildener Nachwuchsfußballer gehen bei Rot-Weiss Essen durch Calvin Mokschan in Führung, die sie aber nicht ins Ziel retten können. Das 1:1 bedeutet für das Schlusslicht der Bundesliga aber den ersten Punktgewinn der Saison.

Philipp Schütz ist stolz auf die Leistung seines Teams. Der Cheftrainer der U19-Junioren des VfB Hilden hat beim 1:1 gegen Rot-Weiss Essen den ersten Zähler der Saison eingefahren. „Wie schon in den letzten Wochen ist die Mannschaft heute zielstrebig und als eine Gemeinschaft aufgetreten. Wir sind froh, dass wir uns nun mit einem Punkt belohnen konnten, obwohl auch mehr drin gewesen wäre“, beschreibt Schütz. Nach einem schweren Start in die Saison stehen die Hildener ein Spiel vor der Winterpause weiterhin auf dem letzten Platz der Bundesliga West.

Die Hildener starteten energisch in die zweite Hälfte und erzielten gleich in der 46. Minute den Führungstreffer. Der linke Außenverteidiger Azad Sari eroberte nach dem Anstoß den Ball und trug ihn gemeinsam mit Jan Tkacik über die linke Seite zum gegnerischen Tor. Dieser legte auf Mockschan ab, der gezielt einnetzte. Anschließend zeigten die Essener sich beeindruckt. Die Hildener konnten über ihre starken Außenbahnen einige weitere Chancen herausarbeiten. Im Abschluss fehlte allerdings das letzte Glück für den VfB.

Nach einer Viertelstunde konnten die Essener sich zum ersten Mal durch das Hildener Zentrum durchsetzen und kamen zu einem harmlosen Abschluss. Daraufhin setzte sich der Hildener Leon Kayser auf der rechten Außenbahn durch und legte den Ball auf Calvin Mockschan im Rückraum ab, dessen Abschluss allerdings pariert wurde. In der 30. Minute kam es nach einer Ecke von Mockschan zum Kopfball durch Beslind Fazlija, der allerdings knapp am Tor vorbeiging. Kurz vor der Pause kamen die Essener nach einem Angriff durchs Zentrum erneut zum Abschluss – trafen allerdings nur den Außenpfosten. Mit dem 0:0 ging es in die Pause.

„Die Essener sind deutlich passiver in das Spiel gestartet als wir erwartet hatten. Die abwartende Haltung hat uns viel Ballbesitz und Kontrolle über das Spiel gebracht“, analysiert Schütz die ersten Minuten der Partie. Tatsächlich fand das Spiel, bis auf einige wenige Chancen, in der ersten halben Halbzeit vor allem im Mittelfeld statt.

Erst in der 82. Minute konnten die Essener wieder gefährlich vor das Hildener Tor kommen. Nach einer Unsicherheit im Aufbauspiel konnten die Junioren des Drittligisten den Ball erobern und durch einen schönen Pass in den Rücken der Hildener Verteidigung zum 1:1 ausgleichen. In einer hitzigen Schlussphase kamen beide Teams zu weiteren Großchancen. Gleich nach dem Ausgleich pressten die Essener weiter durch das Zentrum, ehe die Hildener den Führungstreffer zweimal auf dem Fuß hatten: Tkacik, die Nummer zehn des VfB, und Mick Beinhauer verlegten in beiden Situationen nur knapp. „Am Ende hat uns das nötige Glück gefehlt, um den Sieg nach Hause zu holen. Dennoch hat das Team vorbildlich bis zum Ende gekämpft“, fasst Schütz die Schlussphase zum Remis zusammen.

Für die Hildener geht es in der Liga erst am 3. Dezember gegen den Bonner SC weiter. Am kommenden Wochenende sieht der Plan des Trainerteams ein Testspiel bei Werder Bremen vor. Anschließend geht es für die Bundesliga West in die Winterpause.

So spielten sie

Rot-Weiss Essen: Lion Sombetzki – Nils Chana (46. Gedikli), Tim Kuhlmann, Ben Hüning, Lennart Bollenberg, Mehmet-Can Demirci, Baran Seker (90. Kulinich), Gianluca Swajkowski (64. Karkar), Arnis Osmani (46. Reck), Ben Heuser, Milot Ademi.

VfB Hilden: Ryan Valentine – Tan Mersinli, Koray Temiz, Fabio Bachmann (10. Lewandowski), Beslind Fazlija, Calvin Mockschan, Baha Arslanboga (71. Beinhauer), Jan Tkacik, Azad Sari, Chris-Leon Kayser (85. Spittmann), Venhar Ismailji.