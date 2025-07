A-Junioren des SV Budberg beeindrucken Trainer Tim Wilke

Während der SV Budberg mit einer durchmischten Mannschaft am Samstag auf heimischem Boden den Rheinberger Stadtmeister-Titel feierte, legte ein Teil der geschonten Stammspieler zeitgleich zunächst eine Laufrunde hin und ackerte danach noch mit Co-Trainer André Schulte auf dem Rasenplatz bei einer sonnigen Krafteinheit.

Am zweiten Tag eines intensiven Wochenendes war der Kader durch zwölf, größtenteils urlaubsbedingte Ausfälle doch noch dünner besetzt als erhofft. Der Test beim VfB Hilden II, ein ambitionierter Landesligist aus der Parallelgruppe, glückte dennoch.

Der SVB gewann mit 4:1 (1:0). Felix Weyhofen traf vom Elfmeterpunkt zum 1:0-Pausenstand (36.). Nach dem Ausgleich durch Ali Coban (55.) stellten der erneut auffällige Neuzugang Ceyhun Dagdemir, ebenfalls per Strafstoß (70.), Nowak (75.) und Mike Terfloth (75.) die Weichen auf Sieg. Bei den an der Schulter und am Fuß angeschlagenen Niklas Ueberfeld und Malte Kluge wurde kein Risiko eingegangen.„Ich bin super zufrieden, weil wir mit einer hohen Bereitschaft und starken Mentalität aufgelaufen sind“, lobte Tim Wilke. Der Trainer sah eine knifflige Phase nach einer überzeugendenersten Halbzeit. „Aber wir haben dann wieder super gekontert und mit einer von Mike Terfloth angeführten, jungen Mannschaft clever gespielt.“

Weitere Pluspunkte sammeln konnten die A-Jugendlichen Hans Schaath und Nando Strauch, die sich auf der Rechtsverteidigerposition abwechselten und laut Wilke „einen bravourösen Eindruck“ hinterließen. Schon am Dienstag geht’s in Budberg mit dem nächsten Test gegen den Bezirksligisten VfL Tönisberg weiter.