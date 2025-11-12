 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

A-Junioren des SC Waldgirmes verschlafen den Start

Teaser JUGEND: +++ Die Talente aus der Hessenliga hatten sich in der Universitätsstadt viel vorgenommen. Doch direkt nach Anpfiff erfolgt die kalte Dusche. Wie das Ergebnis zustande kam +++

Marburg . Eine schwache Anfangsphase sowie individuelle Fehler haben die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes am zwölften Spieltag um ein besseres Ergebnis im Hessenliga-Auswärtsspiel bei Blau-Gelb Marburg gebracht. Am Ende siegen die Universitätsstädter sogar mit 5:1 (3:0).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

12.11.2025, 16:50 Uhr
