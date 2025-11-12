Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
A-Junioren des SC Waldgirmes verschlafen den Start
Teaser JUGEND: +++ Die Talente aus der Hessenliga hatten sich in der Universitätsstadt viel vorgenommen. Doch direkt nach Anpfiff erfolgt die kalte Dusche. Wie das Ergebnis zustande kam +++
Marburg . Eine schwache Anfangsphase sowie individuelle Fehler haben die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes am zwölften Spieltag um ein besseres Ergebnis im Hessenliga-Auswärtsspiel bei Blau-Gelb Marburg gebracht. Am Ende siegen die Universitätsstädter sogar mit 5:1 (3:0).