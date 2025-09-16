 2025-09-16T08:29:04.993Z

Ligabericht
Szene aus der Fußball-Hessenliga der A-Junioren: Tom Röder vom SC Waldgirmes ist zu spät, Karbens Torhüter Mika Schlegel (vorne) hat das Spielgerät. © Steffen Bär
A-Junioren des SC Waldgirmes verpatzen den Start

Teaser JUGEND: +++ Die Lahnauer müssen sich auf eigener Anlage dem Team aus Karben geschlagen geben. Damit ist der Fehlstart in der Fußball-Hessenliga perfekt +++

Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes warten auch nach dem vierten Hessenliga-Spieltag noch auf den ersten Sieg und müssen sich bereits jetzt auf Abstiegskampf einstellen. Trotz einer kämpferisch erneut ansprechenden Leistung wirken die Lahnauer vor allem im Ballbesitz zu planlos und leisten sich immer wieder spielentscheidende individuelle Fehler. So auch am Sonntagvormittag beim 2:4 (0:1) gegen den Karbener SV.

