A-Junioren des SC Waldgirmes verpatzen den Start

Wetzlar. Die Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes warten auch nach dem vierten Hessenliga-Spieltag noch auf den ersten Sieg und müssen sich bereits jetzt auf Abstiegskampf einstellen. Trotz einer kämpferisch erneut ansprechenden Leistung wirken die Lahnauer vor allem im Ballbesitz zu planlos und leisten sich immer wieder spielentscheidende individuelle Fehler. So auch am Sonntagvormittag beim 2:4 (0:1) gegen den Karbener SV.