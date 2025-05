Du wirst automatisch weitergeleitet...

Getoar Rexhepi (am Ball) trifft zwar zwischenzeitlich zum Ausgleich für seine A-Junioren, aber der SC Waldgirmes muss sich der TS Ober-Roden am Ende mit 1:3 geschlagen geben. Getoar Rexhepi (am Ball) trifft zwar zwischenzeitlich zum Ausgleich für seine A-Junioren, aber der SC Waldgirmes muss sich der TS Ober-Roden am Ende mit 1:3 geschlagen geben. © Jenniver Röczey

A-Junioren des SC Waldgirmes unterliegen Ober-Roden Teaser JUGEND: +++ In der Fußball-Hessenliga kassiert der SC eine Heimpleite. Obwohl es auch einige Torchancen für den Gastgeber gibt. Ebenfalls im Blickpunkt: der Waldgirmeser Torwart +++ Verlinkte Inhalte A-Jun.-Hessenliga Waldgirmes TS Ob.-Roden Wetzlar. In der Hessenliga der Fußball-A-Junioren hat der SC Waldgirmes eine 1:3 (0:1)-Heimniederlage gegen die TS Ober-Roden kassiert, wobei die Gäste vor allem im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft stellten. Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.