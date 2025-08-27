A-Junioren des SC Waldgirmes laufen nur hinterher

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. Am ersten Spieltag der Fußball-Hessenliga haben die A-Junioren des SC Waldgirmes bei der Mannschaft von Rot-Weiß Frankfurt mit 1:3 (1:2) verloren und dabei spielerisch eine schwache Leistung gezeigt.