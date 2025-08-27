 2025-08-27T11:11:03.766Z

Ligabericht
Thomas Hora sieht zum Hessenliga-Saisonauftakt eine Niederlage seiner A-Junioren vom SC Waldgirmes, die mit 1:3 bei RW Frankfurt unterliegen. © Jasmin Hahn
A-Junioren des SC Waldgirmes laufen nur hinterher

Teaser JUGEND: +++ Zum Saisonstart in der Fußball-Hessenliga unterliegt der älteste Nachwuchs aus Lahnau bei Rot-Weiß Frankfurt. Dabei geht es eigentlich ganz gut los für die Mittelhessen +++

Wetzlar. Am ersten Spieltag der Fußball-Hessenliga haben die A-Junioren des SC Waldgirmes bei der Mannschaft von Rot-Weiß Frankfurt mit 1:3 (1:2) verloren und dabei spielerisch eine schwache Leistung gezeigt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

27.8.2025, 19:24 Uhr
