A-Junioren des SC Waldgirmes im Heimspiel von der Rolle
Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Talente kassieren in der Hessenliga eine Pleite gegen einen Gegner, der nicht sonderlich glänzen musste. Doch Zeit zum Trauern bleibt nicht. Ein Highlight wartet +++
Lahnau-Waldgirmes . Zum Rückrundenauftakt der Fußball-A-Junioren-Hessenliga hat der SC Waldgirmes eine klare Heimniederlage kassiert. Gegner Rot-Weiß Frankfurt reichte beim 5:2 (3:0) eine am Ende durchschnittliche Leistung, um die Punkte zu entführen. Vor allem in der ersten Hälfte blieben die Lahnauer vieles schuldig.