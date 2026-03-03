 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

A-Junioren des SC Waldgirmes im Heimspiel von der Rolle

Teaser JUGEND: +++ Die Fußball-Talente kassieren in der Hessenliga eine Pleite gegen einen Gegner, der nicht sonderlich glänzen musste. Doch Zeit zum Trauern bleibt nicht. Ein Highlight wartet +++

von Redaktion · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser
Muss fünfmal hinter sich greifen: Torhüter Utku Tzemaoglu verliert mit den Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes. (Archivfoto) © PeB
Muss fünfmal hinter sich greifen: Torhüter Utku Tzemaoglu verliert mit den Fußball-A-Junioren des SC Waldgirmes. (Archivfoto) © PeB

Verlinkte Inhalte

A-Jun.-Hessenliga
RW Frankfurt
Waldgirmes

Lahnau-Waldgirmes . Zum Rückrundenauftakt der Fußball-A-Junioren-Hessenliga hat der SC Waldgirmes eine klare Heimniederlage kassiert. Gegner Rot-Weiß Frankfurt reichte beim 5:2 (3:0) eine am Ende durchschnittliche Leistung, um die Punkte zu entführen. Vor allem in der ersten Hälfte blieben die Lahnauer vieles schuldig.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.